Kayseri Erciyesspor: 1 - Ankaragücü: 4 | MAÇ SONUCU

Maç sonrası Ankaragücülü futbolcular ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. Maç için Ankara'dan gelen 20 bin taraftarı Ankaragücü'ne büyük destek verdi.

KAYSERİSPOR: 1 - ANKARAGÜCÜ: 4



STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Sedat Bayrak, Mehmet Can Küçük



KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman, Mehmet, Bilal, Serkan, Çağatay, Ahmet, Yunus, Seyfettin (Dk.46 Okan), Batuhan, Cüneyt (Dk.82 Turgay), Yasin (Dk.59 Burak)

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Ferhat (Dk.70 (Harun), Ömer (Dk.60 Enes), Mehmet, Erhan (Dk.75 Çağatay), Cenk, Serkan, Muharrem, Muhammed, Sezgin, Kenan



GOLLER: Dk. 89 Serkan (Kayseri Erciyesspor), Dk. 27 Ömer, Dk. 45 Kenan, Dk. 45+1 Muharrem, Dk. 72 Erhan (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Cüneyt, Yasin, Ahmet, Okan (Kayseri Erciyesspor), Ferhat, Kenan, Çağatay (Ankaragücü)





İLK YARIDAN POZİSYONLAR

18. dakikada ceza sahası dışında Kenan´ın çektiği şutka kaleci Osman topu engelledi.

27. dakikada ceza sahası için topla buluşan Ömer topu ağlara yolladı: (0-1.

33. dakikada sol kanattan Ömer´in yaptığı ortaya Muharrem kafa ile vurdu. Top auta gitti.

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kenan ceza sahası içinde kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara bıraktı: 0-2.

45+1. dakikada ceza sahası içinde Muharrem topu ağlarla buluşturdu: 0-3.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

72. dakikada ceza sahası içinde Kayseri Erciyesspor savunmasıntdan seken topa Erhan senrt vurdu: 0-4.

89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Serkan topu ağlara yolladı: 1-4