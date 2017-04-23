Advocaat: "Galatasaray bizden daha iyiydi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Galatasaray maçının ardından şöyle konuştu:

"Deplasmanda Galatasaray ile oynadık, Galatasaray'ın son dakikaya kadar savaşacağını biliyorduk. İlk yarıda iki takım da çok çalıştı, mücadele etti, pozisyon yoktu ve Galatasaray biraz daha oyuna hakim gözüktü. Harika bir maç mı oldu? Hayır. Ama burada golü atan biz olduk ve bu stattan kazanarak ayrıldık. Selçuk ile Sneijder harika oyuncular, onlara biraz daha baskı kurmak zorundaydık. Adil olmak zorundayım, Galatasaray bugün bizden daha iyiydi ve maçın büyük bir bölümüne de hakim olan taraftı. Artık önümüzde kupa maçı var ve bu maçı düşüneceğiz. Sistemle ilgili bir sorun yok. Kendi sahamızda oynadığımız maçları 5-6 bin kişiye oynuyoruz. Bizim taraftarımıza ihtiyacımız var, rakip takımı, hakemi baskı altına alabilecek bir taraftara ihtiyacımız var. 25 bin üzerinde oynadığımız maçlara baktığımızda hepsini kazandık. 4 maçımız var ve taraftarımızı maça bekliyoruz."

BASIN TOPLANTISI

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat, iki takım için de zorlu bir maç olduğunu belirtti.

Maçın sonunda şanslı tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, "0-0'a mutlu olurdum ama yine de gol atmaya çalışıyorduk. Maçın sonuna geldiğimizde 0-0'a mutluydum ama şans yanımızdaydı ve golü attık." dedi.

Bu sezon derbilerdeki başarılı performansın diğer maçlara yansıtalamamasıyla ilgili soruya Advocaat, şu cevabı verdi:

"Biz aynı sistemle oynuyoruz. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama kendi sahamızda yaptığımız maçlarda 6-7 bin kişiye oynuyoruz. Bizim taraftarımıza ihtiyacımız var. Durumlar kötü gittiğinde bize yardımcı olacak taraftarımıza ihtiyacımız var. Bu bir bahane değil ama bir gerçek. 25 bin taraftarın üzerinde oynadığımız maçların hepsini kazandık. Oyuncularımın o atmosfere ihtiyacı var. Taraftarımızı iç sahada kalan 4 maçımızda bize destek vermeye çağırıyorum. Olabildiğince kalabalık gelsinler."

"HARİKA BİR DERBİ"

Advocaat, Galatasaray- Fenerbahçe maçlarının harika bir derbi olduğunu dile getirdi. Advocaat, bir basın mensubunun "Bu derbi bir dünya derbisi mi yoksa yerel derbi mi?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bu akşam oynanan futbol harika değildi. Bu maçı kazanmak bizim açımızdan son derece önemliydi. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe açısından önemi vardı. İki takım da çok çalıştı, çabaladı. Bundan dolayı hatalar da oldu. Bütün hafta televizyonlar, gazeteler bu derbiden bahsetti. İnsanlar bu derbiden konuştu. Gerçekten harika bir derbi.

"DE SOUZA HARİKA BİR GOL ATTI"

Advocaat, takıma 3 puanı getiren Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'yı övdü. De Souza'yı geçen sezona göre farklı bir pozisyonda oynattığını aktaran Advocaat, "De Souza harika bir gol attı. Geçtiğimiz sezona oranla daha öne çıkıyor. Bu öz güveni ona biz verdik. Şu an iki ceza sahası arasına gidip geliyor. Mehmet Topal'la yan yana oynatmıyoruz. Mehmet Topal, önünde De Souza, onun önünde de Alper Potuk şeklinde sahaya diziliyoruz." ifadelerini kullandı.