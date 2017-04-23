Guidetti: "Şanslı ve mutluyum"

VakıfBank'ın İtalyan antrenörü Giovanni Guidetti, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Guidetti, çok zor bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Böyle bir takımı çalıştırdığım için şanslı ve mutluyum. Her gün çok çalıştık, asla pes etmedik. Sezon boyunca takım olarak çok iyiydik. Şampiyonluğa ulaştığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 3. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasını da değerlendiren Guidetti, "Antrenörler olarak görevimiz hep önümüzdeki turnuvalara odaklanmak. Rakamlara çok takılmıyorum. İlk şampiyonluğumdaki gibi heyecanlı ve mutluyum." şeklinde konuştu.

OSMAN DEMREN: "HAK EDEREK ŞAMPİYON OLDUK"

Performanslarından dolayı oyuncularını kutlayan VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, "Çok mutluyuz. Bizim için çok özel bir gün. Hem 23 Nisan, hem Miraç Kandili. Hak ederek şampiyon olduk. Milletimize, ülkemize ve bütün dünya çocuklarına armağan olsun. Bütün milletimizin ve Müslümanların kandilini kutluyoruz. Şampiyonluğumuzu tüm dünyada ezilen Müslümanlara armağan ediyoruz." yorumunu yaptı.

Gelecek yıl VakıfBank'ın bütçesinde kısıtlamaya gidileceği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Demren, "VakıfBank, milletimize, Türk kadınına ve Türkiye'ye yapılan bir yatırım. VakıfBank'ın küçülmek gibi değil, desteği artırmak gibi bir düşüncesi var." değerlendirmesinde bulundu.

Finalde çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan VakıfBank'ın pasörü Naz Aydemir Akyol, "Servis, defans ve hücumda çok iyi takım oyunu oynadık. Evimizde gibi oynayan taraf bizdik. Üzerimizde daha az baskı vardı. Geçen seneden tecrübeliydik. Tüm arkadaşlarımı ve teknik ekibi kutluyorum. Kariyerimdeki 9. Dörtlü Final. Bu büyük bir başarı ama 3. şampiyonluğumu yaşamam beni daha çok mutlu ediyor." diye konuştu.

VakıfBanklı oyuncu Gözde Kırdar ise şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, "Çok güzel bir şampiyonluk, herkese armağan olsun. Geçen seneden ders aldığımızı ve bu yıl hak ettiğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.