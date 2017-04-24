Josef'in golü Alex'i hatırlattı!

Şener Özbayraklı’nın ortaladığı ve Josef de Souza’nın çok iyi yükselip attığı kafa golü akıllara Alex de Souza’yı getirdi. 2010-11’de TT Arena’daki ilk derbide sahne alan Sambacı, o dönemki sağ bek Gökhan Gönül’ün ortasında tıpkı vatandaşı Josef gibi kafayı kullanmış takımına maçı 2-1 kazandırmıştı.

— HT Spor (@htspor) April 23, 2017

Bu iki gol arasındaki benzerlik dikkat çekerken; Alex de Souza, derbiden önce yaptığı paylaşımda o kafa golünün fotoğrafını kullanıp Fenerbahçe’ye başarılar dilemişti.