GAZİANTEPSPOR HABERLERİ
24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
josef de souza alex
FUTBOL

Josef'in golü Alex'i hatırlattı!

Fenerbahçe, dün Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti getiren golü, 2010-11 sezonunda benzer şekilde ağları havalandıran Alex de Souza'yı hatırlattı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:41:09 Güncelleme: 09:44:03

Şener Özbayraklı’nın ortaladığı ve Josef de Souza’nın çok iyi yükselip attığı kafa golü akıllara Alex de Souza’yı getirdi. 2010-11’de TT Arena’daki ilk derbide sahne alan Sambacı, o dönemki sağ bek Gökhan Gönül’ün ortasında tıpkı vatandaşı Josef gibi kafayı kullanmış takımına maçı 2-1 kazandırmıştı.

Bu iki gol arasındaki benzerlik dikkat çekerken; Alex de Souza, derbiden önce yaptığı paylaşımda o kafa golünün fotoğrafını kullanıp Fenerbahçe’ye başarılar dilemişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Galatasaray'ı 7 yıl sonra iki kez yendi
FUTBOL

7 yıl sonra 'Duble' zafer
Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler!
FUTBOL

Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler!
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Altın kafa!
Advocaat: "Galatasaray bizden daha iyiydi"
FUTBOL

"Galatasaray bizden daha iyiydi"