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Lukas Podolski, taraftardan özür diledi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:47:02

Sezon sonunda Vissel Kobe'ye gidecek olan Lukas Podolski, dün oynanan Fenerbahçe derbisiyle ilgili taraftarlardan özür diledi

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    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi ağırladı

  • 2 Lukas Podolski, taraftardan özür diledi
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    Sarı-lacivertliler, Josef de Souza'nın son dakikalarda attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı.

  • 3 Lukas Podolski, taraftardan özür diledi
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    Lukas Podolski, karşılaşma sonunda ezeli rakiplerine gönderme yaptı.

  • 4 Lukas Podolski, taraftardan özür diledi
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    Alman yıldız, maç sonunda "En az üç gömlek daha iyi olan Galatasaray'dı. Daha çok pozisyon bulan Galatasaray olduğunu. Günün sonunda puan almadık." şeklinde konuştu.

  • 5 Lukas Podolski, taraftardan özür diledi
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    Podolski sözlerine "Maçı kaybettik, bu bizi üzüyor. Çünkü karşımızda kazanmak isteyen bir takım yoktu. Böyle oyundan sonra böyle sonuç olması bizi üzdü" ifadeleriyle devam etti.

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