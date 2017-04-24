FUTBOL
Lukas Podolski, taraftardan özür diledi
24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:47:02 | Güncelleme: 17:50:17
Sezon sonunda Vissel Kobe'ye gidecek olan Lukas Podolski, dün oynanan Fenerbahçe derbisiyle ilgili taraftarlardan özür diledi
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi ağırladı
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Sarı-lacivertliler, Josef de Souza'nın son dakikalarda attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı.
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Lukas Podolski, karşılaşma sonunda ezeli rakiplerine gönderme yaptı.
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Alman yıldız, maç sonunda "En az üç gömlek daha iyi olan Galatasaray'dı. Daha çok pozisyon bulan Galatasaray olduğunu. Günün sonunda puan almadık." şeklinde konuştu.
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Podolski sözlerine "Maçı kaybettik, bu bizi üzüyor. Çünkü karşımızda kazanmak isteyen bir takım yoktu. Böyle oyundan sonra böyle sonuç olması bizi üzdü" ifadeleriyle devam etti.
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Alman yıldız resmi Instagram yaptığı paylaşımla, sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi.
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Podolski, "Taraftarımızdan özür dilerim. Dün gece kazanmak için her şeyi yaptık ancak futbolda her zaman iyi olan kazanamıyor." şeklinde konuştu.
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Tecrübeli golcü, sözlerine "Türkiye'deki son derbime çıktım. Bu atmosferi özleyeceğim. CimBom başı dik yürür. Sizi seviyorum" ifadeleriyle devam etti.