FUTBOL
Milos Krasic: Fenerbahçe benim için büyük para ödedi
25 Nisan 2017 Salı, 00:58:23 | Güncelleme: 01:35:45
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Milos Krasic, gündem yaratacak açıklamalar yaptı.
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Kariyerinin neden düşüşe geçtiği sorulan Krasic,
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"Bazen ben de bunu düşünüyorum. Belki daha sağlam çalışabilirdim, daha fazla, daha iyi.
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"Belki de sakatlıklar nedeniyle böyle oldu. Hocaların hatası olduğunu hiçbir zaman söylemeyeceğim."
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"Bazılarının korkunç kötü olduğu yönünde şikayette bulunabilirim, ancak bunu yapmayacağım. Bazı şeyler farklı olsaydı, çok üst düzey bir oyuncu olabilirdim" şeklinde cevap verdi." dedi.
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Juventus'taki macerasının kısa sürmesinin nedeninin Conte olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu şunları söyledi:
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"Juventus'ta her şey Conte'nin gelişiyle değişti. En başta sistemi değiştireceğini söyledi."
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"Benimle birkaç kez konuştu ve ne beklediğini söyledi. Elimden geleni yaptım, ancak onun gördüğü farklıydı."
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"Torino'daki maceramın daha uzun süreceğine emindim. Ancak hoca başkasını seçti, mesela Lichtsteiner."
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"Şu anda hala Conte benden neden vazgeçti, bilmiyorum" dedi."
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"FENERBAHÇE BANA YÜKSEK MAAŞ VERDİ"
Fenerbahçe tercihinin sebebinin para olduğunu kaydeden Krasic,
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"Juventus'tan ayrılırken, birçok teklif aldım. Tottenham, Lazio, Sampdoria..."
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"Ancak Fenerbahçe 4 yıllık sözleşme önerdi, büyük para ödedi ve bana yüksek bir maaş verdi."
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"Bir anda benim için en iyi tercih olarak görünüyordu. Ancak güven eksikliği vardı."
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"En başta 2 iyi maç oynadım, ancak sonra sakatlık yaşadım."
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"Bu sırada Türkler yeni oyuncular aldılar. Ülke çok aceleci."
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"Sakatlıktan döndükten sonra, şans bulamadım. İyi idman yaptım, iyi hissettim, ancak kimseye güvenemedim. Sanırım hazır değildim."
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"Beni erken gönderdiler ama. Eğer bana daha çok şans verselerdi, birkaç maç oynasaydım, ritmimi bulsaydım, bana olan güveni hissetmem durumunda bugün İstanbul'da oynuyor olurdum" yorumunu yaptı.
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"VOLKAN DEMİREL REAL YA DA BARCELONA'DA OYNARDI"
Volkan Demirel'in Barcelona ya da Real Madrid'de oynayabilecek seviyede olduğunu belirten deneyimli isim,
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"Kariyerimin en zorlu günleri Türkiye'de geçti. Taraftarların çoğu fanatikti. Çılgınlardı, delilerdi."
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"Hiçbir zaman böylesini görmedim. Kazandığında el üstünde tutuluyorsun, ancak kaybettiğinde taş atıyorlar. Bu sadece Fenerbahçe için değil, tüm takımlar için böyle."
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"Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel ile tanıştım. Onu idmanda geçmek bir mucizeydi."
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"Eğer isteseydi, Barcelona ya da Real Madrid kalesini koruyabilirdi. Ancak İstanbul'da bir efsane olmayı seçti. O, oranın atmosferini seviyordu" mesajını yolladı."
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Devre arasında Rusya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden teklifler aldığını kaydeden Sırp oyuncu,
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"APOEL Nicosia ve beni tekrar geri isteyen CSKA Moskova ile görüştüm."
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Ancak artık yaşımı almaya başladım, Rusya'ya dönmenin doğru olmayacağını düşündüm."
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"Kariyerimi Gdansk'ta bitirme planı yapıyorum. Sırbistan'a da dönmeyi düşündüm, ancak burada kalacağım."
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"2 yıllık daha sözleşme imzaladım, bu benim son kontratım olacak."
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"Sakatlığım yok, sağlıklıyım, buraya gelmeden 4 sezonda belki 60 maç oynamıştım. Her şeyi tabii ki Tanrı biliyor" dedi.