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Milos Krasic: Fenerbahçe benim için büyük para ödedi

25 Nisan 2017 Salı, 00:58:23

  • 1 Milos Krasic: Fenerbahçe benim için büyük para ödedi
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    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Milos Krasic, gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

  • 2 Milos Krasic: Fenerbahçe benim için büyük para ödedi
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    Kariyerinin neden düşüşe geçtiği sorulan Krasic,

  • 3 Milos Krasic: Fenerbahçe benim için büyük para ödedi
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    "Bazen ben de bunu düşünüyorum. Belki daha sağlam çalışabilirdim, daha fazla, daha iyi.

  • 4 Milos Krasic: Fenerbahçe benim için büyük para ödedi
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    "Belki de sakatlıklar nedeniyle böyle oldu. Hocaların hatası olduğunu hiçbir zaman söylemeyeceğim."

  • 5 Milos Krasic: Fenerbahçe benim için büyük para ödedi
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    "Bazılarının korkunç kötü olduğu yönünde şikayette bulunabilirim, ancak bunu yapmayacağım. Bazı şeyler farklı olsaydı, çok üst düzey bir oyuncu olabilirdim" şeklinde cevap verdi." dedi.

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