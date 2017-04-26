FUTBOL
Ve Mehmet Ekici patladı!
26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:11:18 | Güncelleme: 10:24:53
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Transferi adeta yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici, uzun süren sessizliğini bozdu.
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Ev almak için geldiği İstanbul’da yakın çevresine zehir zemberek açıklamalar yapan tecrübeli orta saha, Trabzonspor ve Beşiktaş’ı hedef aldı.
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Sezon sonu büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe’ye imza atacak olan 28 yaşındaki futbolcu, Ocak ayı döneminde yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:
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“Trabzonspor'la olan sözleşmem hala devam ediyor. Kontratım bitene kadar gerekenleri yapıyorum.
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Altyapı hocası eşliğinde çalışmalar yapıyorum. Devre arasında Trabzonspor para kazansın istedim ancak olmadı.
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İstemediğim bir kulübe beni zorla göndermek istediler. Büyük baskı yapıldı bana.
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O dönemde yaşadıklarımı hiçbir futbolcu yaşamasın.
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"BENİ BAŞAKŞEHİR'E KİRALAYIN' DEDİM"
Devre arasında beni F.Bahçe’ye göndermek istemediklerini anlayınca ‘O zaman Başakşehir’e kiralayın’ dedim.
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Onu da kabul etmediler. Fenerbahçe’nin beni alarak güçlenmesini istemediler.
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"TÜM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"
Birileri net şekilde Fenerbahçe kadrosunun kuvvetlenmesini istemedi.
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O dönemde yaşadıklarımı, başta Fikret Orman’la ilgili olmak üzere, birçok konuda açıklamalar yapacağım.
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Tüm gerçekler ortaya çıkacak.”
(Şampiy10)
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