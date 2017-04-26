TRABZONSPOR HABERLERİ
26 NİSAN 2017
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FUTBOL

Ve Mehmet Ekici patladı!

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:11:18

  • 1 Ve Mehmet Ekici patladı!
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    Transferi adeta yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici, uzun süren sessizliğini bozdu. 

  • 2 Ve Mehmet Ekici patladı!
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    Ev almak için geldiği İstanbul’da yakın çevresine zehir zemberek açıklamalar yapan tecrübeli orta saha, Trabzonspor ve Beşiktaş’ı hedef aldı.

  • 3 Ve Mehmet Ekici patladı!
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    Sezon sonu büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe’ye imza atacak olan 28 yaşındaki futbolcu, Ocak ayı döneminde yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

  • 4 Ve Mehmet Ekici patladı!
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    “Trabzonspor'la olan sözleşmem hala devam ediyor. Kontratım bitene kadar gerekenleri yapıyorum.

  • 5 Ve Mehmet Ekici patladı!
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    Altyapı hocası eşliğinde çalışmalar yapıyorum. Devre arasında Trabzonspor para kazansın istedim ancak olmadı.

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