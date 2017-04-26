Şenes Erzik: "Eskiden her yer spor alanıydı"

Şişli'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu Üyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık hazır bulundu. Düşük gelirli mahallelerde 7-12 yaş arasındaki çocukları spora teşvik etmek amacıyla yapılan bu projede Şişli bölgesindeki okullar da pilot bölge olarak seçildi.

GÜVEN: ÇOCUKLAR İNTERNET BAŞINDA VAKİT GEÇİRİYOR"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, gelişen teknolojiyle birlikte çocukların bilgisayar başında vakit geçirdiğini söyleyerek, "Oyun alanlarının ve imkanların yeterli olmaması nedeniyle çocuklar da internet başında vakit geçiriyorlar. Bunu hepimiz üzülerek görüyoruz. Bu sorun çocuklarda zamanla psikolojik sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Türk Kalp Vakfı olarak bu çalışmanın sonuçlarını devletimizin her kademesine ve büyük belediyelere göndererek bu konuda farkındalık oluşturma çabalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ERZİK: "ESKİDEN HER YER SPOR ALANIYDI"

Toplantıda konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, toplumda özellikle çocukların artık oyun alanı için yer bulamadığını ifade ederek, "Ben 6 yaşında Giresun'da gölde yüzme öğrendim. Sonrasında İstanbul'a geldik ve burada neredeyse top oynamadığım yer kalmadı. Sarıyer'den, Bostancı'ya, Maltepe'ye, Kartal'a kadar her yerde oyun alanları ve sahalar vardı. Artık bunları bulma imkanımız yok. Eskiden çocukların yaptığı en önemli aktivite boş alanlarda top oynamak, spor yapmaktı. Artık bunu göremiyoruz. 3 ay önce kalp ameliyatı olan birisi olarak Türk Kalp Vakfı'nın gerçekleştirdiği bu projeye elimden gelen desteği vereceğim" diye konuştu.

DÜŞMEZ: "HİÇBİR YERDE SAHA KALMADI"

Türkiye Futbol Federasyonu Üyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez de yaptığı konuşmada özellikle İstanbul'da spor yapacak alan kalmadığını belirterek, "Ben Sarıyer'de büyümüş olan bir insanım. Eskiden Yeniköy'de 5 tane saha vardı ve buralarda top oynardık. Şimdi baktığımızda Sarıyer'in genelinde 5 tane saha yok. Geçen gün hesapladım, eskiden oynadığımız oyunların isimlerini bir kağıda yazdım. Çelik çomaktan, zımba'ya kadar 95 tane oyun oynuyormuşuz. Ama şimdi bu oyunları bilen çocuklar yok" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara Türk Kalp Vakfı tarafından plaket verildi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.