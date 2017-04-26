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Göksel Gümüşdağ'dan Rıdvan Dilmen'e cevap

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:58:37

  • 1 Göksel Gümüşdağ'dan Rıdvan Dilmen'e cevap
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    Rıdvan Dilmen, Rizespor maçı sonrasında gazetecilere saldırdığı gerekçesiyle Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a 5 maç, Volkan Babacan'a ise 1 maç ceza verilmesi üzerine dün NTV Spor canlı yayınına bağlanarak isyan etti:

  • 2 Göksel Gümüşdağ'dan Rıdvan Dilmen'e cevap
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    "Türkiye'de 3-4 günde bir tiyatro-sinema yayına giriyor. 

  • 3 Göksel Gümüşdağ'dan Rıdvan Dilmen'e cevap
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    Bir operasyon yapılmış, o operasyon sonunda dayak yiyen kardeşimiz, uçağa bindirilmiş, çay, kahve içirilmiş, bir de röportaj yaptırılmış dayak yediği adam ile.

  • 4 Göksel Gümüşdağ'dan Rıdvan Dilmen'e cevap
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    Sonra güllük gülistanlık olmuş her şey.

     

  • 5 Göksel Gümüşdağ'dan Rıdvan Dilmen'e cevap
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    Sonra da Türkiye'deki insanların akıllarıyla dalga geçilmiş. 

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