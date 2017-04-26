Göksel Gümüşdağ'dan Rıdvan Dilmen'e cevap

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:58:37 | Güncelleme: 16:10:27
1
1|14
Rıdvan Dilmen, Rizespor maçı sonrasında gazetecilere saldırdığı gerekçesiyle Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a 5 maç, Volkan Babacan'a ise 1 maç ceza verilmesi üzerine dün NTV Spor canlı yayınına bağlanarak isyan etti:
2
2|14
"Türkiye'de 3-4 günde bir tiyatro-sinema yayına giriyor.
3
3|14
Bir operasyon yapılmış, o operasyon sonunda dayak yiyen kardeşimiz, uçağa bindirilmiş, çay, kahve içirilmiş, bir de röportaj yaptırılmış dayak yediği adam ile.
4
4|14
Sonra güllük gülistanlık olmuş her şey.
5
5|14
Sonra da Türkiye'deki insanların akıllarıyla dalga geçilmiş.
HABERİN DEVAMI
6
6|14
Filmin sonu burada bitiyor. Ben bu filmin hiçbir şeyini beğenmedim.
7
7|14
3-4 günde bir senaryo çekiliyor. Bu filmin adı, 'İnsanlarla alay etmek'.
8
8|14
Başakşehir kararını verenler kurullar, yarın istifa etmeli."
9
9|14
Dilmen'in açıklamalarında Göksel Gümüşdağ'dan sert cevap geldi. İşte o sözler:
10
10|14
“2 gündür Rıdvan Dilmen konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Biz aslında Rıdvan Dilmen’in dediklerinin değil, doğruluğun ve vicdanımızın terazisinde hareket ettik.
HABERİN DEVAMI
11
11|14
Tüm bu süreçte, dürüst ve şeffaf bir tavır içinde olmaya özen gösterdik.
12
12|14
Rıdvan'ın Fenerbahçe sevgisinden olduğunu tahmin ettiğim, başka bir ihtimali düşünmek bile istemediğim yorumları, bazen acımasız ve dostlarını zor zamanlarında bile üzmekten kaçınmayan haksız bir tavra dönüşebiliyor.
13
13|14
Bu akşam bizim için zaten zor bir maç olacak. Dolayısıyla daha fazla üzerimize gelmesine gerek yok.
14
14|14
Gerekirse daha çoğunu ilerleyen süreçte cevaplarız, söyleriz.”