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Barcelona: 7 - Osasuna: 1
FUTBOL

Barcelona: 7 - Osasuna: 1 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Barcelona konuk ettiği Osasuna'yı 7-1 yendi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 22:09:00 Güncelleme: 22:19:02

El Clasico'da Real Madrid'i 3-2 yenerek şampiyonluk yarışını adeta yeniden başlatan Barcelona; La Liga'nın 34. haftasında da Osasuna'yı 7-1'le geçti.

Nou Camp'ta farklı galibiyeti getiren golleri; 12 ve 61'de Lionel Messi, 31 ve 57'de Andre Gomes, 64 ve 86'da Alcacer ve 67'de penaltıdan Javier Mascherano kaydetti. Osasuna'nın tek golü ise 48'de Roberto Torres'ten geldi.

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Turan uzun süren sakatlığının ardından ilk kez forma giyerken, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Barcelona 78 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. 2. sırada yer alan ve 2 maç eksiği olan Real Madrid 75 puanı bulunuyor.

18 puandaki Osasuna ligde son sırada yer alıyor.

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