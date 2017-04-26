Bayern Münih: 2 - Borussia Dortmund: 3

Almanya Kupası yarı final maçında Bayern Münih, ile Borussia Dortmund Allianz Arena'da karşılaştı.

19. dakikada Reus'un golüyle öne geçen Dortmund, 28'de Javi Martinez ve 41'de Mats Hummels'in gollerine engel olamayınca ilk yarı 2-1 Bayern Münih'in üstünlüğüyle sona erdi.



Borussia Dortmund, 69. dakikada Pierre Emerick Aubameyang ve 74. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı gollerle 3-2 öne geçti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Borussia Dortmund mücadeleden 3-2 galip ayrılarak Almanya Kupası'nda adını finale yazdırdı.



Thomas Tuchel'in takımı finalde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.