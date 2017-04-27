MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ
27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

PFDK toplantısında Başakşehirli futbolcuların kararı nasıl verildi?

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:28:34

HABERTÜRK, PFDK toplantısında çok konuşulacak detaylara ulaştı... ÖZEL HABER / MERİÇ MÜLDÜR

  • 1 PFDK toplantısında Başakşehirli futbolcuların kararı nasıl verildi?
    1 | 17

    Başakşehirli futbolcuların gazetecileri darp ettiği olayda Volkan Babacan’ın sadece 1 maç ceza almasına tepkiler sürüyor. 

  • 2 PFDK toplantısında Başakşehirli futbolcuların kararı nasıl verildi?
    2 | 17

    Karar kamu vicdanını yaralarken, cezaların açıklandığı toplantıda oldukça ilginç diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. 

  • 3 PFDK toplantısında Başakşehirli futbolcuların kararı nasıl verildi?
    3 | 17

    HABERTÜRK temsilci raporunun detaylarına da ulaştı. 

  • 4 PFDK toplantısında Başakşehirli futbolcuların kararı nasıl verildi?
    4 | 17

    Öncelikle raporda yazanlar görüntülerle birebir tutmuyor.

  • 5 PFDK toplantısında Başakşehirli futbolcuların kararı nasıl verildi?
    5 | 17

    Temsilcinin Emre için yazdığı aynen şöyle: “Emre bazı kişilerle söz dalaşına girdi, tellere tırmanmak istedi ama araya girenler olayı yatıştırdı.”

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000