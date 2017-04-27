FUTBOL
PFDK toplantısında Başakşehirli futbolcuların kararı nasıl verildi?
27 Nisan 2017 Perşembe, 09:28:34 | Güncelleme: 10:57:19
HABERTÜRK, PFDK toplantısında çok konuşulacak detaylara ulaştı... ÖZEL HABER / MERİÇ MÜLDÜR
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Başakşehirli futbolcuların gazetecileri darp ettiği olayda Volkan Babacan’ın sadece 1 maç ceza almasına tepkiler sürüyor.
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Karar kamu vicdanını yaralarken, cezaların açıklandığı toplantıda oldukça ilginç diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı.
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HABERTÜRK temsilci raporunun detaylarına da ulaştı.
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Öncelikle raporda yazanlar görüntülerle birebir tutmuyor.
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Temsilcinin Emre için yazdığı aynen şöyle: “Emre bazı kişilerle söz dalaşına girdi, tellere tırmanmak istedi ama araya girenler olayı yatıştırdı.”
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Raporda sadece bu ifadeler yer aldığı için Disiplin Kurulu, Emre’ye para cezası verebildi. Başakşehirli futbolcuların cezaları kurulda 4’e 3 oy çokluğu ile alındı.
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Toplantıda çıkan tartışmanın nedeni ise Volkan Babacan’ın cezası.
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Başakşehir dosyasının görüşülmesinden 5 dakika önce aynı kurul U21 maçındaki olaylar nedeniyle bir futbolcuyu 3 maçla cezalandırdı. Gerekçesi Volkan Babacan’ın kurula sevk gerekçesi ile aynı.
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Temsilcinin Volkan Babacan için yazdığı ise aynen şu: “Basın mensubunun boğazından iki eliyle tutarak ittirdi.”
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Bu eylemin karşılığı şiddetli hareket. Babacan’ın da U21 futbolcusunun da sevk gerekçesi örtüşüyor.
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Ancak kurul, U21 oyuncusuna şiddetli hareketi gerekçe gösterip 3 maç ceza verirken, Başakşehirli futbolcunun davranışını sportmenliğe aykırı harekete çevirip 1 maç ceza vermekle yetindi.
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İşte bu noktada tartışmalar yaşandı. Bazı üyeler “Siz 5 dakika önce bu hereketin karşılığı 3 maç dediniz. 5 dakika sonra ne değişti? Bunu izah edebilir misiniz?” diye sordu.
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Diğer üyeler “Orada adam yere düşmüştü” karşılığını verdi.
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KURUL BAŞKANI TOPLANTIDA BİLE YOK
En az 3 maç cezayı savunan diğer üyeler bu kez “Yumruk da atıyor. Daha ne olacak?” diye üsteledi. 1 maçta direnen üyelerin cevabı bu kez “Yumruk teşebbüste kalmış” oldu! Aslında teşebbüs bile suç.
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Teşebbüs bile kural kitabına göre 3 maç cezayı gerektiriyor. Ama kimin umurunda. Konuşan, tartışan yok. Kurul başkanı toplantıda bile yok. Karar aşamasında teşrif ediyor. Çünkü karar çoktan verilmiş!
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SALDIRIYA UĞRAYAN KUTLU: VOLKAN ARKADAŞÇA TUTTU!
Bu noktada şunu da belirtmeliyiz ki; saldırıya uğrayan gazeteci Selman Kutlu’nun federasyona noterden yolladığı yazı da Volkan Babacan’ın düşük cezasında bazı üyelerin dayanak noktası oldu.
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Volkan’ın yumruklarına hedef olan muhabir noter tasdikli yazısında “Volkan beni kolumdan arkadaşca tuttu!” ifadesini kullandı.