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KURUL BAŞKANI TOPLANTIDA BİLE YOK

En az 3 maç cezayı savunan diğer üyeler bu kez “Yumruk da atıyor. Daha ne olacak?” diye üsteledi. 1 maçta direnen üyelerin cevabı bu kez “Yumruk teşebbüste kalmış” oldu! Aslında teşebbüs bile suç.