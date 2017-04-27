MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ
27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Ozan Tufan Fenerbahçe
FUTBOL

Ozan Tufan 94 gün sonra!

Ozan Tufan; 94 gün, yani yaklaşık 3 ay sonra fileleri havalandırdı. Genç oyuncu maç sonu açıklamasında "Yediğimiz ikinci gol bizi uyandırdı" dedi

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:03:09 Güncelleme: 10:04:56

Fenerbahçe’nin genç yıldızı son olarak Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında yine Medipol Başakşehir ile oynanan maçta gol atmıştı. Maç sonrası görüşlerini dile getiren Ozan, “Galatasaray maçımız vardı. Takım arkadaşlarım yorulmuştu. Böyle maçlar zor olur. Medipol Başakşehir de hep ters olmuştur bize burada. İlk 10 dakikadan sonra uyandık. Yediğimiz ikinci gol bizi uyandırdı. Orta sahada adamları paylaşamadık, ileride konuşmadık, çoğalamadık. Cengiz de 2 güzel gol attı. Biz de kendi aramızda konuşunca toparlandık. 2-2’lik skor iyi bir netice. İçeride daha rahat oynayacağız” dedi.

KUPA CANAVARI RVP!
Robin van Persie... Fenerbahçe’ye transfer olduğunda yer yerinden oynamıştı. Ancak Uçan Hollandalı inişli çıkışlı görüntüsüyle bir türlü Sarı- Lacivertliler’in beklediği seviyeye çıkamadı. Yine de kritik maçlarda attığı kritik gollerle takımın kurtarıcısı oldu. Özellikle de Ziraat Türkiye Kupası’nda. Tecrübeli oyuncu bugüne kadar forma giydiği Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hepsinde gol atmayı başardı.

Kanarya’nın Hollandalı yıldızı bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 karşılaşmaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu maçların tamamında fileleri havalandırırken toplam 4 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon da kupada 5 mücadelede görev alan RvP rakip ağlara 5 gol bırakmıştı.

HABERTÜRK SPOR

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dick Advocaat: Hiçbir şey yapmasaydım Abdullah Avcı'nın sevdiği şey gerçekleşecekti
FUTBOL

"Eğer hiçbir şey yapmasaydım..."
Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Başakşehir başladı Fenerbahçe bitirdi!
Ozan Balaban: "Bu takıma Avrupa şampiyonluğu yakışır"
BASKETBOL

"Bu takıma Avrupa şampiyonluğu yakışır"
Fenerbahçe-Panathinaikos maç yorumu
BASKETBOL

"Hat-trick"