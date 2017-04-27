Ozan Tufan 94 gün sonra!

Fenerbahçe’nin genç yıldızı son olarak Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında yine Medipol Başakşehir ile oynanan maçta gol atmıştı. Maç sonrası görüşlerini dile getiren Ozan, “Galatasaray maçımız vardı. Takım arkadaşlarım yorulmuştu. Böyle maçlar zor olur. Medipol Başakşehir de hep ters olmuştur bize burada. İlk 10 dakikadan sonra uyandık. Yediğimiz ikinci gol bizi uyandırdı. Orta sahada adamları paylaşamadık, ileride konuşmadık, çoğalamadık. Cengiz de 2 güzel gol attı. Biz de kendi aramızda konuşunca toparlandık. 2-2’lik skor iyi bir netice. İçeride daha rahat oynayacağız” dedi.

KUPA CANAVARI RVP!

Robin van Persie... Fenerbahçe’ye transfer olduğunda yer yerinden oynamıştı. Ancak Uçan Hollandalı inişli çıkışlı görüntüsüyle bir türlü Sarı- Lacivertliler’in beklediği seviyeye çıkamadı. Yine de kritik maçlarda attığı kritik gollerle takımın kurtarıcısı oldu. Özellikle de Ziraat Türkiye Kupası’nda. Tecrübeli oyuncu bugüne kadar forma giydiği Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hepsinde gol atmayı başardı.

Kanarya’nın Hollandalı yıldızı bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 karşılaşmaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu maçların tamamında fileleri havalandırırken toplam 4 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon da kupada 5 mücadelede görev alan RvP rakip ağlara 5 gol bırakmıştı.

HABERTÜRK SPOR