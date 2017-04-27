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Ibrahimovic'in yerine Alvaro Morata!

Jose Mourinho, Ibrahimovic'in sakatlığı sonrası eski öğrencisi Alvaro Morata'yı getirmeyi amaçlıyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:11:03 Güncelleme: 11:22:14

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan, sonrasında tekrar Real Madrid'in yolunu tutan Alvaro Morata, bu kez de Premier Lig'e dönebilir. Cadena Ser'de yer alan habere göre Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığından sonra eski öğrencisi Morata'nın transferi için çalışmalara başladı.

Daha önce Chelsea'nin de listesinde olan Morata, Maviler'in Lukaku'ya yönelmesinin ardından Conte'nin listesinden çıkmıştı.

20 milyon euro'ya gittiği Juventus'tan 30 milyon euro'ya geri dönen Real Madridli golcü, bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Goal)

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