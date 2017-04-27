Volkan Demirel'e cep telefonu fırlatan taraftar yakalandı

Nihat ULUDAĞ / İSTANBUL



Türk Telekon Arena Stadı'nda 23 Nisan günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı sonrası, harekete geçen Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.



SPOR MÜSABAKALARINI İZLEMESİ YASAKLANDI

Maç sırasında Fenerbahçe Kalecisi Volkan Demirel'e cep telefonu fırlatan fanatik taraftar A.V.V. güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.V.V.'ye 6222 sayılı kanuna muhalefet suçundan tüm spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.





2 TARAFTAR TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturmada tribünde taşkınlık yaparak görevli memura mukavemette bulunan, İ.F.U, Ö.U. ve S.T. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan İ.F.U. ve Ö.U. tutuklanırken, S.T. denetimli olarak serbest bırakıldı.