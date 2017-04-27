Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması!

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş'in durumuyla ilgili son noktayı koydu. Çebi, Şenol Güneş'in gelecek sezon takımın başında olacağını belirtirken, "Yüzde 99.9 demiyorum, yüzde 100 Şenol Güneş'le yola devam edeceğiz. Opsiyonu vardı. Bu opsiyonu kullanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"25 MİLYON EURO'YU VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Talisca'nın Beşiktaş'ta çok büyük sıçrama yaptığını ve Avrupa'dan bir çok takımın gündemine gelmeye başladığını söyleyen Çebi, "Talisca formu itibari ile çok gündemde olan bir oyuncu. Biz de O'nun bu formundan çok mutluyuz. Bir yıl daha sözleşmemiz var ve kendisi de kalmak istediğini her fırsatta söylüyor. Ama transferin de bazı gerçekleri var. Benfica eğer Talisca'yı satmak isterse anlaştığı rakamı önce bize teklif etmek zorunda. Eğer biz önerdikleri rakamları kabul edersek bizde kalır, kabul etmezsek ve bu çok önemli bir ayrıntı oyuncunun kendiside gitmek isterse başka takıma gider. Buna yapacak bir şey yok. Çünkü zaten satın alma opsiyonu 25 milyon Euro ve bizim bu rakamı vermemiz mümkün değil. Ama bir gerçek var; Benfica eğer Talisca'nın değerini daha da artırmak istiyorsa bir yıl daha bizde kalmasını isteyecektir. Doğrusu da budur. Bir yıl daha bizde kalırsa hem Benfica'ya hem bize çok faydalı olacaktır" diye konuştu.

ABOUBAKAR KONUSUNDA SORU İŞARETLERİ

Özellikle son maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Vincent Aboubakar'ın bonservisinin alınıp alınmayacağı konusunda olumsuz bir tablo çizen Ahmet Nur Çebi, "Bonvervisini alma konusunda düşüncemiz var; ancak 10 milyon Euro'luk bonservisi fazla. 5-6 milyon Euro seviyelerinde bir rakam karşımıza çıkarsa değerlendirebiliriz. Ancak 10 milyon Euro'luk opsiyon şu an veya sezon sonu için kullanacağımız bir rakam değil. Gelecek sezon da Aboubakar'ı kiralayamayacağız. Porto'yla sözleşmesi 2018'de sona erecek. O nedenle bonservisini almak durumundayız" ifadelerini kullandı.