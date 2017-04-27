BEŞİKTAŞ HABERLERİ
27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Şenol Güneş
FUTBOL

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in geleceği belli oldu. Ahmet Nur Çebi, "Şenol Güneş gelecek sezon yüzde yüz takımın başında olacak" dedi

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:04:38 Güncelleme: 13:58:12

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş'in durumuyla ilgili son noktayı koydu. Çebi, Şenol Güneş'in gelecek sezon takımın başında olacağını belirtirken, "Yüzde 99.9 demiyorum, yüzde 100 Şenol Güneş'le yola devam edeceğiz. Opsiyonu vardı. Bu opsiyonu kullanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. 

"25 MİLYON EURO'YU VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"
Talisca'nın Beşiktaş'ta çok büyük sıçrama yaptığını ve Avrupa'dan bir çok takımın gündemine gelmeye başladığını söyleyen Çebi, "Talisca formu itibari ile çok gündemde olan bir oyuncu. Biz de O'nun bu formundan çok mutluyuz. Bir yıl daha sözleşmemiz var ve kendisi de kalmak istediğini her fırsatta söylüyor. Ama transferin de bazı gerçekleri var. Benfica eğer Talisca'yı satmak isterse anlaştığı rakamı önce bize teklif etmek zorunda. Eğer biz önerdikleri rakamları kabul edersek bizde kalır, kabul etmezsek ve bu çok önemli bir ayrıntı oyuncunun kendiside gitmek isterse başka takıma gider. Buna yapacak bir şey yok. Çünkü zaten satın alma opsiyonu 25 milyon Euro ve bizim bu rakamı vermemiz mümkün değil. Ama bir gerçek var; Benfica eğer Talisca'nın değerini daha da artırmak istiyorsa bir yıl daha bizde kalmasını isteyecektir. Doğrusu da budur. Bir yıl daha bizde kalırsa hem Benfica'ya hem bize çok faydalı olacaktır" diye konuştu.

ABOUBAKAR KONUSUNDA SORU İŞARETLERİ
Özellikle son maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Vincent Aboubakar'ın bonservisinin alınıp alınmayacağı konusunda olumsuz bir tablo çizen Ahmet Nur Çebi, "Bonvervisini alma konusunda düşüncemiz var; ancak 10 milyon Euro'luk bonservisi fazla. 5-6 milyon Euro seviyelerinde bir rakam karşımıza çıkarsa değerlendirebiliriz. Ancak 10 milyon Euro'luk opsiyon şu an veya sezon sonu için kullanacağımız bir rakam değil. Gelecek sezon da Aboubakar'ı kiralayamayacağız. Porto'yla sözleşmesi 2018'de sona erecek. O nedenle bonservisini almak durumundayız" ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün transfer iddiaları (27.04.2017)
FUTBOL

La Liga'dan Süper Lig'e!
Beşiktaş'ta gidecek isimler belli oldu
FUTBOL

Beşiktaş'ta dev operasyon!
PFDK toplantısında Başakşehirli futbolcuların kararı nasıl verildi?
FUTBOL

Bu kadarına pes!
Felipe Melo rakibine yumruk attı!
FUTBOL

Felipe Melo'dan sağ kroşe!