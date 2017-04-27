Bayern Münih, Kingsley Coman'ı satın aldı

2015 yazında Juventus'tan kiralanan Kingsley Coman, 2020 yılına kadar Bayern Münih'te!

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Juventus'la olan kiralık anlaşmasında bulunan satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve genç futbolcuyla 2020 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. Alman devi, Juventus'a 21 milyon Euro ödeyecek. Coman'ın yeni sözleşmesi, sezon sonunda yürürlüğe girecek.

Bu sezon Bundesliga'da sadece sekiz maçta ilk 11'de fırsat bulabilen genç Fransız, toplamda 23 maçta terlettiği Bayern formasıyla rakip ağları 2 kez havalandırdı. Coman, geçen sezon 36 maçta oynarken 6 gol ve 11 asistlik katkı sağlamıştı.