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2018 ve 2022 Dünya Kupası
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FIFA'ya Dünya Kupası şoku!

Fransa'da 2018 ve 2022 Dünya Kupası ev sahipliklerinin adaylık sürecine ilişkin soruşturma başlatıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 21:57:52 Güncelleme: 22:02:24

Fransa'nın Le Monde gazetesinde yer alan haberde, Ulusal Mali Suçlar Savcılığı'nın, FIFA'nın Rusya ile Katar'a verdiği 2018 ve 2022 Dünya Kupası ev sahipliklerinin adaylık sürecinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı öne sürüldü.

Ayrıca soruşturma kapsamında, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'in tanık olarak ifadesine başvurulduğu da ifade edildi.

İki yıl önce ABD ve İsviçre'de de söz konusu sürece ilişkin soruşturma açılmıştı. ABD'de açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, FIFA'nın üst düzey yöneticileri Zürih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Blatter, düzenlenen kongrede 5. kez başkanlığa seçilmiş ve bu durum uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Bu gelişmeler sonrasında da İsviçreli spor adamı, seçildikten 4 gün sonra istifa edeceğini açıklamıştı.

İsviçre Savcılığı tarafından açılan soruşturmada ise Blatter'in ifadesi alınmış ve ofisindeki verilere el konulmuş, dönemin UEFA Başkanı Michel Platini'nin de konuyla ilgili bilgisine başvurulmuştu. Soruşturmadaki suçlamalar arasında Blatter'in Platini'ye 2 milyon İsviçre frangı verdiği iddiası da yer almıştı. Soruşturma kapsamında Platini ve Blatter'e sekizer sene futboldan men cezası verilmişti. Daha sonra Blatter'in cezası 6, Platini'nin cezası ise 4 yıla indirilmişti.

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