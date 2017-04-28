Bursa'da Galatasaray önlemi!

Alınan önlemler şöyle:

"Timsah Arena´nın hemen yanından geçen Hayran Caddesi maç günü tamamen trafiğe kapatılacaktır. Stada, Sheraton Otel kapısından giriş yapacak olan araçların tamamında araç giriş kartı kontrolü yapılacaktır. Misafir takım taraftarları için şehir girişlerinde uygulama alanları oluşturularak, taraftarların stadyuma intikalleri toplu olarak yapılacaktır. Misafir takım taraftarlarının özel araçları ile stadyuma gelmemeleri gerekmektedir. Bursaspor tribünlerine sadece Bursaspor Passolig kartı olan taraftarlar bilet satın alabilecek."