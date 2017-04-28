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Bursaspor Timsah Arena
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Bursa'da Galatasaray önlemi!

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig´in 29'uncu haftasında 1 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 20.00´da Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı´nda oynanacak Galatasaray maçı için güvenlik tedbirleri aldı

28 Nisan 2017 Cuma, 14:16:54 Güncelleme: 14:18:14

Alınan önlemler şöyle:

"Timsah Arena´nın hemen yanından geçen Hayran Caddesi maç günü tamamen trafiğe kapatılacaktır. Stada, Sheraton Otel kapısından giriş yapacak olan araçların tamamında araç giriş kartı kontrolü yapılacaktır. Misafir takım taraftarları için şehir girişlerinde uygulama alanları oluşturularak, taraftarların stadyuma intikalleri toplu olarak yapılacaktır. Misafir takım taraftarlarının özel araçları ile stadyuma gelmemeleri gerekmektedir. Bursaspor tribünlerine sadece Bursaspor Passolig kartı olan taraftarlar bilet satın alabilecek."

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