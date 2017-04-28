Samsunspor: 2 - Ümraniyespor: 2
Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Sezgin Çınar
Samsunspor: Muyters, Erkam Reşmen, N'Diaye, Abdulkadir Bardakcı, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Vedat Bora (Dk. 69 Göksu Türkdoğan), Gökay Iravul, Murat Gürbüzerol (Dk. 77 Canberk Aydın), Kevin Brands (Dk. 60 Halil İbrahim Pekşen), Kone
Ümraniyespor: Burak Öğür, Bulut Kaya (Dk. 46 Salifu), Bahadır Taşdelen (Dk. 81 Tarık Tekdal), Serdar Özbayraktar (Dk. 67 Samet Asatekin), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Otoo, Beleck, Merthan Açıl, Erol Yükseker
Goller: Dk. 11 Beleck, Dk. 85 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 79 Abdulkerim Bardakcı, Dk. 84 Göksu Türkdoğan (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Kevin Brands, Dk. 68 Vedat Bora, Dk. 72 Gökay Iravul, Dk. 75 Mustafa Sevgi, Dk. 90 Hasan Kılıç, Dk. 90+4 Kone (Samsunspor), Dk. 34 Bulut Kaya, Dk. 47 Bahadır Taşdelen (Ümraniyespor)