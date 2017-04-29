Igor Tudor'un prensi Sabri

Altyapısından yetiştiği G.Saray’da 15 sezondur forma giyen Sabri Sarıoğlu, bu süreçte çalıştığı birçok teknik adamın değişilmez ismi oldu. Sezon başında 1 yıllığına uzatılan sözleşmesinin bitişiyle artık gelecek yıl takımda olmayacağı düşünülen emektar oyuncu, yeni hocası İgor Tudor’un da gözüne girmeyi başardı. Hırvat teknik adamın göreve gelmesiyle formasından uzak kalan, M.Başakşehir maçının 18 kişilik kadrosuna dahi alınmayan ‘Reyiz’, F.Bahçe derbisiyle yeniden ilk 11’e döndü ve performansıyla sınıfı geçti. Sabri’nin verdiği katkıdan memnun kalan Tudor’un da derbinin ardından deneyimli oyuncusunu tebrik ettiği ve bundan sonraki haftalarda da şans vermeye devam edeceği bildirildi.

KALMAK İSTİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sabri’nin de takımda kalmayı çok istediği kaydedildi. Kalan 6 maçta en iyi performansını sergilemek için mücadele etmek istediği öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, yeni kontrat için yönetimle masaya oturma amacında olduğu ifade edildi.

SON 3 YILDA SAĞ BEKE 12 MİLYON EURO

SALİH DURSUN: 7 Ocak 2014’te Kayseri’den 2 milyon 750 bin Euro’ya alındı. 4.5 yıl için de 6 milyon 200 bin TL’ye imza attı. Hemen Trabzon’a kiralandı. Bu sezon da 1.5 milyon TL’lik alacağının 250 bin lirası karşılanarak Antalya’ya kiralık verildi. VEYSEL SARI: 3 Şubat 2014’te 400 bin Euro karşılığında Es-Es’ten kadroya katıldı. Gelmek için 300 bin Euro alacağını sildi. Toplam 12 milyon TL’ye 4.5 yıllık kontrat yapıldı. Bekleneni veremedi, Kasımpaşa’ya satıldı.

TARIK ÇAMDAL: 1 Eylül 2014’te Eskişehir’den 4 milyon 750 bin Euro karşılığına alındı. Kendisi de 5 yıl için 7 milyon Euro’ya imza attı.

MARTIN LINNES: Norveç ekibi Molde’den 2 milyon Euro’ya alındı. 3.5 yılda alacağı para 3 milyon 325 bin Euro. Sağda tutunamayınca, sol beke geçti.

CAVANDA: Trabzonspor’dan 2 milyon Euro’ya transfer edildi. 3 yılda toplam 2 milyon 625 bin Euro kazanacak. O da fiyasko transferler arasına katıldı.

HABERTÜRK SPOR | ERHAN TELLİ