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Adem Büyük: "Hocamız bizi canlandırdı"

Adem Büyük, Kasımpaşa'nın Konyaspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 00:18:54 Güncelleme: 09:50:14

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında A.Konya’yı 2-0 geriden gelip 4 dakikada bulduğu gollerle 3-2 mağlup eden Kasımpaşa’da kaptan Adem Büyük, ‘tarihi geri dönüş’ü yorumladı. Konya’yı da boş geçmeyen ve bu sezon toplam 13 gol, 5 asiste ulaşarak kariyer zirvesi yapan tecrübeli yıldız, “Soyunma odasına girdiğimizde doğal olarak herkesin başı öndeydi. Çünkü Konya gibi bir rakibe karşı maç çevirmek zor. Ama Kemal Özdeş Hocamız’ın yaptığı konuşma bizleri canlandırdı ve verdiği taktikleri doğru uygulayıp unutulmaz bir galibiyet aldık” dedi. Adem, “Soyunma odasındaki ruh halimiz, ‘maçı çeviremeyiz” gibiydi. Ama ikinci yarı varımızı-yoğumuzu sahaya koyup kazandık. Bence avantajlıyız. En azından yenilmediğimiz sürece final bizim” ifadelerini kullandı.

‘AKHİSAR GALİBİYETİ KOITA’YA HEDİYE’
Deneyimli golcü, talihsiz bir sakatlık geçiren Koita’yı da unutmadı. Yarınki Akhisar maçını işaret eden Adem, “Kupaya odaklandığımız doğru. Düşme korkusu yaşamıyoruz ama bitirebileceğimiz en üst yerde de bitirmek istiyoruz. Koita iyi bir oyuncu, ofansif gücümüze büyük katkı sağlıyor. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Acil şifalar diliyorum. İnşallah kısa zamanda döner. Bu yüzden buruk bir sevinç yaşadık. Akhisar maçında galibiyeti Koita’ya armağan etmek istiyoruz” dedi. 

HABERTÜRK SPOR | VOLKAN KÖSE

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