Fode Koita ameliyat oldu

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ ayak tendonunda kopma meydana gelen Koita'nın Liv Hospital'da Prof. Dr. Uğur Haklar ve kulüp doktoru Cem Ergenç tarafından ameliyata alındığı, 26 yaşındaki futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Öte yandan teknik direktör Kemal Özdeş, teknik heyet ve futbolcuların tedavi altında bulunan oyuncuyu ziyaret ettikleri de aktarıldı.

Fode Koita'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.