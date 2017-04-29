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29 NİSAN 2017
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Kasımpaşa Fode Koita ameliyat
FUTBOL

Fode Koita ameliyat oldu

Kasımpaşa'nın, Çaykur Rizespor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sakatlık geçiren Fransız futbolcusu Fode Koita, ameliyat edildi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 13:49:55 Güncelleme: 13:51:29

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ ayak tendonunda kopma meydana gelen Koita'nın Liv Hospital'da Prof. Dr. Uğur Haklar ve kulüp doktoru Cem Ergenç tarafından ameliyata alındığı, 26 yaşındaki futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Öte yandan teknik direktör Kemal Özdeş, teknik heyet ve futbolcuların tedavi altında bulunan oyuncuyu ziyaret ettikleri de aktarıldı.

Fode Koita'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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