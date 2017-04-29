ŞANLIURFASPOR HABERLERİ
29 NİSAN 2017
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Altınordu - Şanlıurfaspor
FUTBOL

Altınordu: 2 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu, Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti

29 Nisan 2017 Cumartesi, 19:44:03 Güncelleme: 20:05:10

ALTINORDU: 2 - ŞANLIURFASPOR: 0

STAT: Bornova
HAKEMLER: Abdullah Yılmaz, Muhammet Yumak, Ata Yıldırım

ALTINORDU: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+3 Ali Mert Aydın), Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Arif Morkaya), Yusuf Abdioğlu, Okan Derici (Dk. 78 Alican Özfesli)
ŞANLIURFASPOR: Sinan Ören, Mertcan Çam (Dk. 76 Banahene), Artun Akçakın, Oktay Delibalta (Dk. 58 Ndongala), Berkay Can Değirmencioğlu, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Atiemwen, Soro, Fevzi Özkan (Dk. 63 Batuhan Artarslan), Caner Cavlun

GOLLER: Dk. 55 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+3 Fatih Aktay (penaltıdan) (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk. 26 Serkan Göksu (Altınordu), Dk. 36 Caner Cavlun, Dk. 57 Atiemwen (Şanlıurfaspor)

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