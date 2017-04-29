Altınordu: 2 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU

ALTINORDU: 2 - ŞANLIURFASPOR: 0
STAT: Bornova
HAKEMLER: Abdullah Yılmaz, Muhammet Yumak, Ata Yıldırım
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+3 Ali Mert Aydın), Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Arif Morkaya), Yusuf Abdioğlu, Okan Derici (Dk. 78 Alican Özfesli)
ŞANLIURFASPOR: Sinan Ören, Mertcan Çam (Dk. 76 Banahene), Artun Akçakın, Oktay Delibalta (Dk. 58 Ndongala), Berkay Can Değirmencioğlu, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Atiemwen, Soro, Fevzi Özkan (Dk. 63 Batuhan Artarslan), Caner Cavlun
GOLLER: Dk. 55 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+3 Fatih Aktay (penaltıdan) (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk. 26 Serkan Göksu (Altınordu), Dk. 36 Caner Cavlun, Dk. 57 Atiemwen (Şanlıurfaspor)