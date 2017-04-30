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30 NİSAN 2017
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Beşiktaş'ın borcu 1 milyar 760 milyon 455 bin Lira

Beşiktaş Divan Kurulu'nda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin toplam borcu 1 milyar 760 milyon 455 bin Lira olarak açıklandı

30 Nisan 2017 Pazar, 12:31:34 Güncelleme: 12:54:06

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 790 milyon 623 bin 172 Lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de 969 milyon 832 bin 216 Lira borcunun olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların toplam borcu ise 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 Lira olarak açıklandı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 108 milyon 981 bin 279 Lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de 102 milyon 942 bin 898 Lira alacağı bulunuyor. Kulübün toplam alacağı ise 211 milyon 924 bin 177 Lira olarak açıklandı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 11 dakika önce
    Bu kapanması imkansız borcu yaratan Demirören'i futbol federasyonu yapacak tek ülke Türkiye'dir herhalde.
  • Misafir 13 dakika önce
    fenerbahçe iyi iş çıkarmış 400 milyon € borç
  • Misafir 18 dakika önce
    hani bitiriyordu borcu?
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