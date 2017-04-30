Trabzonspor´dan son 5 sezonun en iyi performansı

Cumartesi akşamı sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan ve puanını 48´e yükselten Trabzonspor, 29. haftalar baz alındığında 2011-12 sezonun ardından son 5 yılda en iyi performansını sergiledi. 2011-12 sezonun 29. haftasını 49 puanla tamamlayan bordo mavililer, 2012-13 sezonunun söz konusu haftasında 37, 2013-14´te 43, 2014-15´te 47 ve 2015-16 sezonunda ise 38 puan topladı.

RAKİPLERİNE GOL İZNİ VERMİYOR

Trabzonspor ayrıca bu sezon en az gol yediği sezonlardan birini geçiriyor. Bu sezon ligde 29 maçta kalesinde 27 gol gören bordo mavililer, söz konusu haftalar göz önüne alındığında 21 gol yediği 2010-11 sezonunun ardından son 6 yılda bu alanda da en başarılı dönemini yaşıyor. Bu sezon ligin ikinci yarısında kalesinde sadece 7 gol gören Trabzonspor, son iki maçında kalesini gole kapamayı başardı, 15 maçı gol yemeden tamamladı.

TEK GÜN İZİN

Spor Toto Süper Lig´in 29. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Trabzonspor´da bu maçın ardından futbolculara bir gün izin verildi. Bugünü dinlenerek geçirecek olan bordo mavililer, pazartesi akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak ligin 30. haftasında oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

YEREL GAZETELER: TRABZONSPOR KRİTİK VİRAJI ALAMADI

Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig´in 29. haftasında Trabzonspor´un sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından bordo-mavililerin Avrupa yolunda kritik virajı alamadığını dikkat çekti. Ekspres Gazetesi, "Eski hastalık", "Trabzonspor Avrupa yolunda çok kritik virajı alamadı" ifadelerine kullandı. Günebakış Gazetesi, "Şehidim için sessizlik!", "Trabzonspor, Kaymakam Safitürk´ün vasiyetini yerine getirdiği maçta Gençlerbirliği ile berabere kaldı" yorumunu yaptı.

İlkhaber Gazetesi, "Fırtına tekledi!", "Trabzonspor Gençlerbirliği karşısında çok önemli 2 puan kaybetti, maç fazlasıyla Galatasaray´ı geçme fırsatını tepti" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz Gazetesi, "Kendi düşen ağlamaz", "Böyle bir kritik maçta böyle sonuç alınmaz" ifadelerine yer verdi. Sonnokta Gazetesi, "Yanal´ın hediyesi", "Gençlerbirliği´ni mağlup edemeyen Trabzonspor, ilk 4 yolunda yara aldı" yorumunda bulundu. Taka Gazetesi, "Hopf oturup Hofp kalktık!", "Karadeniz Fırtınası Avrupa yolunda Gençlerbirliği´nin İsveçli kalecisini geçemedi" başlıklarını kullandı.