Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maç için Bursa'ya gitti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Semih Kaya, Bursaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan ve deniz yoluyla Bursa'ya hareket eden sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Igor Tudor ayrıca Sinan Gümüş, Cavanda ve Koray Günter de 18 kişilik kadroya dahil etmedi.

Sarı-kırmızılıların rakibiyle Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de oynayacağı maçın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu.