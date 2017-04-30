Hoffenheim tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde!..

Sinsheim kentindeki Rhein-Neckar Arena'da oynanan karşılaşmada Hoffenheim, 90. dakikada Benjamin Hübner'in attığı golle Eintracht Frankfurt'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte, Türk futbolcu Kerem Demirbay 79 dakika oyunda kaldı.

Bu galibiyetle 31 hafta sonunda puanını 58'e yükselten Hoffenheim, Borussia Dortmund'un bir puan önünde 3. sırada yer aldı. 41 puanı bulunan Eintracht Frankfurt ise 11. sıraya geriledi.

Ligin beşincisi Hertha Berlin ile puan farkını 12'ye çıkaran Hoffenheim, ilk 4 sırada kalmayı garantilerken, 29 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann yönetiminde tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

Bundesliga'da ilk 3'te yer alan ekipler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt, 4. takım ise eleme oynayarak katılacak.