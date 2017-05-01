Bursaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, Bursaspor'un konuğu oluyor. Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetlerinin ardından moral bulmak isteyen Sarı Kırmızılılar mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Bursaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

BURSASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Bursaspor ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Timsah Arena'da karşılaşacak. 4 haftada 3 mağlubiyet alan Galatasaray zor günler geçiriyor. Avrupa kupaları yolunda Trabzonspor'un yakın markajındaki Galatasaray, Bordo Mavili ekibin puan kaybettiği haftada arayı açmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için şansını sürdürmek istiyor. Bursaspor'da ligde aradığını bulamayan ekiplerden biri. Zor günler geçiren Bursaspor, 28 haftada 35 puan toplayabildi ve 13'üncü sırada yer alıyor. 5 haftada 1 galibiyet alabilen Bursaspor'da hedef taraftarının desteğiyle Galatasaray'ı mağlup etmek. Zorlu, Bursaspor-Galatasaray maçı 1 Mayıs 2017 Pazartesi günü (bugün) saat 20.00'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Bursaspor - Galatasaray maçını HABERTURK.COM'un canlı anlatımından da takip edilebilirsiniz.

BURSASPOR İLE GALATASARAY 96'NCI KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 49'unu galibiyetle kapattı, rakibine 21 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 95 maçta rakip filelere 162 gol attı, Bursa ekibi 80 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı.

BURSASPOR 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 9 maçı kazanamadı.

Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevuda 4 kez berabere kaldı, 5 kez yenildi.

TUDOR: 6'DA 6 YAPIN

Şampiyonlar Ligi’ne katılma hayalleri kurarken üst üste M.Başakşehir ve F.Bahçe yenilgileriyle sarsılan G.Saray’da Avrupa Ligi’nin de tehlikeye girmesi teknik direktör İgor Tudor’u harekete geçirdi. Oyuncularının önüne puan tablosunu koyan Hırvat hoca, kalan 6 maçta hata yapma lükslerinin olmadığını söyledi. Bursa maçının önemine dikkat çeken genç antrenörün, “Matematiksel olarak şansımız devam ettikçe Şampiyonlar Ligi’ni kovalayacağız. Bursa ile başlayarak kalan 6 maçı da kazanın. Rakiplerimizden çok, kalan haftalarda bizim ne yapacağımız önemli” dediği bildirildi. Semih, Bursa’da yok Bursa deplasmanında dün deniz yoluyla giden G.Saray’da Semih Kaya kafileye dahil edilmedi. Alt arka adelesinde hafif ağrısı bulunan 26 yaşındaki stoperin tedbir amaçlı İstanbul’da bırakıldığı öğrenildi. Semih’in yokluğunda Tudor’un savunmada Ahmet’in yanında Chedjou’ya şans vermesi bekleniyor.

SEMİH BURSA'DA YOK

Bursa deplasmanında dün deniz yoluyla giden G.Saray’da Semih Kaya kafileye dahil edilmedi. Alt arka adelesinde hafif ağrısı bulunan 26 yaşındaki stoperin tedbir amaçlı İstanbul’da bırakıldığı öğrenildi. Semih’in yokluğunda Tudor’un savunmada Ahmet’in yanında Chedjou’ya şans vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADROLAR

BURSASPOR

Harun Tekin, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Şamil Cinaz, Aziz Behich, Merter Yüce, Cristobal Jorquera, Joshua John, Pablo Martin Batalla, Deniz Yılmaz, Kubilay Kanatsızkuş

GALATASARAY

Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Aurelien Chedjou, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sneijder (Josue), Bruma, Lukas Podolski

SAKATLAR: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal (Bursa) / Serdar, Semih (G.Saray)