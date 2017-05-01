Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Antalyaspor'un Adanaspor'u deplasmanda 5-2 yendiği maçta Kırmızı-Beyazlılar'ın Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o 3 gol attı.

Süper Lig'de oynadığı 54 maçta 34 gole adını yazdıran Eto'o, bu sezon 14'üncü gölünü kaydetti. Eto'o, Adanaspor maçında Antalyaspor formasıyla da Süper Lig'de ilk kez hat-trick yaptı.

Kariyerinde en son 2013-2014 sezonunda Chelsea formasıyla Manchester United'a 3 gol atan Eto'o, 1078 gün sonra hat-trick yapmanın sevincini yaşadı.

Eto'o, Antalyaspor'un geçen sene Denizlispor ile oynadığı hazırlık maçında da 3 gol atmıştı. Kırmızı-Beyazlılar'a geçen yıl transfer olan Eto'o, sezonu 20 golle tamamlamıştı. Bu sezon 29 maçta 14 gol sayısına ulaşan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürüyor.