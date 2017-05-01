Advocaat'ın jokeri Roman Neustadter

Rize karşısında alınan galibiyet ve maçın ardından hocasının kendisine sarfettiği sözlerden dolayı mutluluk duyan Neustadter şimdiden kendisini Beşiktaş derbisi için hazırlamaya başladı.

Her zaman sabırlı bir şekilde çalışan ve yaptığı ektra antrenmanlarla kendisini fizik olarak üst seviyede tutan Neustadter teknik direktör Advocaat'tan gelen "Bugün çok iyiydin, seni Beşiktaş derbisi ve kupa rövanşında Başakşehir'e karşı oynatacağım, daha da hazır ol" sözleri ile de moral buldu.

YA STOPER YA DA ÖN LİBERO

Kjaer'in sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisine yetişemeyeceğini hesaplayan Advocaat, çok yönlü oyuncusu Neustadter'e güvendiğini dile getirirken, Kjaer iyileşse bile Beşiktaş derbisinde tecrübeli oyuncuyu oynatacak.

Kjaer oynayamazsa stoperde görev yapacak olan Roman Neustadter, Danımarkalı oyuncu iyileşirse bu kez Mehmet Topal'ın sarı kart cezası nedeniyle ön liberoda görev yapacak. Savunmanın önünde görev alacak olan Neustadter adeta Advocaat'ın jokeri olacak. (DHA)