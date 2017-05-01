Bursaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bursaspor'la karşılaşıyor.



Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, Bursa deplasmanında kötü gidişe 'dur' demeye çalışacak. Son 4 lig maçında, önemli rakipleri Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, yalnızca Adanaspor karşısında galip gelebilen Galatasaray, ligin kalan 6 haftasında Avrupa kupalarına katılım hakkını elinde tutmayı amaçlıyor. Haftaya 49 puanla 4. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 3. durumdaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düşmüş durumda.

CEZA SINIRINDA 4 OYUNCU

Galatasaray'da 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Bursaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 30. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

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BURSASPOR - GALATASARAY

STAT: Bursa BŞB

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 20.00

SAKATLAR: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal (Bursa) / Serdar, Semih (Galatasaray)

YAYIN: beIN Sports 1

BURSASPOR: Harun, Mert, Ertuğrul, Şamil Çinaz, Aziz Behiç, Merter, Onur, Faty, John, Batalla, Stancu

YEDEKLER: Mert, İsmail, Erdem, Bilal, Jorquera, Sercan, Kubilay

TEKNİK DİREKTÖR: Mutlu Topçu

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

YEDEKLER: Cenk, Eren, Linnes, Rodrigues, Chedjou, Josue, De Jong

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

96. RANDEVU

Galatasaray ile Bursaspor, lig tarihinde 96. kez karşı karşıya geliyor. Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 49'unu galibiyetle kapattı, rakibine 21 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 95 maçta rakip filelere 162 gol attı, Bursa ekibi 80 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı.

BURSASPOR 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 9 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevuda 4 kez berabere kaldı, 5 kez yenildi.

BURSA'DA EV SAHİBİ ÜSTÜN

Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında rakibine 17-13 üstünlük sağladı. Bursa'da yapılan 17 lig karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı, Galatasaray'ın 50 golüne karşılık, Bursaspor 47 gol attı. Geçen sezon Bursa'da yapılan lig maçı 1-1 tamamlandı.

SON 10 MAÇ



Galatasaray ile Bursaspor arasında yapılan son 10 lig maçında alınan sonuçlar şöyle:

2011-12 Bursaspor-Galatasaray 1 - 0

2012-13 Galatasaray-Bursaspor 3 - 2

Bursaspor-Galatasaray 1 - 1

2013-14 Bursaspor-Galatasaray 1 - 1

Galatasaray-Bursaspor 6 - 0

2014-15 Bursaspor-Galatasaray 0 - 2

Galatasaray-Bursaspor 2 - 2

2015-16 Galatasaray-Bursaspor 3 - 0

Bursaspor-Galatasaray 1 - 1

2016-17 Galatasaray-Bursaspor 3 - 1