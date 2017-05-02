Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları bugün start alıyor. Yarı final ilk maçında Real Madrid, Atletico Madrid'i konuk ediyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte zorlu karşılaşmanın tüm detayları...

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde İspanya'nın iki güçlü temsilcisi Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmada Real Madrid, saha ve seyirci avantajını skora yansıtarak sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ligde bir maç eksiğine rağğmen lider olan Real Madrid hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın peşinde. Atletico Madrid ise, ilk maçı deplasmanda gol yemeden tamamlayarak kendi sahasında oynanacak rövanş karşılaşmasında turu geçmeyi planlıyor. Daha önce iki kez rakibine finalde boyun eğen Atletico Madrid bu kez şanssızlığını kırarak önce turu geçmek, sonra da kupaya uzanmak istiyor. Zorlu Real Madrid-Atletico Madrid maçı 2 Mayıs Salı günü (bugün) Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Dünyanın ekranlara kilitleneceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan İspanya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve La Liga'daki son 10 maçta Atletico Madrid 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 5 maç berabere biterken, kalan 2 maçı ise Real Madrid kazandı.

Atletico Madrid 2 - 0 Real Madrid

Real Madrid 2 - 2 Atletico Madrid

Atletico Madrid 4 - 0 Real Madrid

Atletico Madrid 0 - 0 Real Madrid

Real Madrid 1 - 0 Atletico Madrid

Atletico Madrid 1 - 1 Real Madrid

Real Madrid 0 - 1 Atletico Madrid

Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid

Atletico Madrid 0 - 3 Real Madrid

Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

REAL MADRİD

SAKATLAR: Gareth Bale, Pepe Fabio Coentrao

CEZALILAR: YOK

ATLETİCO MADRİD

SAKATLAR: Juanfran, Augusto Fernandez, Sime Vrsaljko, Jose Gimenez

CEZALILAR: YOK

MUHEMEL KADROLAR

REAL MADRİD:

Keylor Navas, Dani Carvajal, Marcelo, Raphael Varane, Sergio Ramos, Carlos Casemiro, Isco, Luka Modric, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema

ATLETİCO MADRİD:

Jan Oblak, Diego Godin, Filipe Luis, Lucas Hernandez, Stefan Savic, Gabi, Koke, Saul Niguez, Yannick Carrasco, Kevin Gameiro, Antoine Griezmann

REAL MADRİD'İN FORM DURUMU

Real Madrid tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçın 8'ini kazanırken 1 maçını kaybetti, 1 maçında da berabere kaldı. Real Madrid, La Liga'da 1 maç eksiğine rağmen lider bulunuyor.

Athletic Bilbao 1 - 2 Real Madrid

Real Madrid 3 - 0 Alaves

Leganes 2 - 4 Real Madrid

Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid

Bayern München 1 - 2 Real Madrid

Sport.Gijon 2 - 3 Real Madrid

Real Madrid 4 - 2 Bayern München

Real Madrid 2 - 3 Barcelona

Deportivo 2 - 6 Real Madrid

Real Madrid 2 - 1 Valencia

ATLETİCO MADRİD'İN FORM DURUMU

Atletico Madrid, tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçın 7'sini kazanırken, 1 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı. Atletico Madrid La Liga'da 3'üncü sırada yer alıyor.

Atletico Madrid 3 - 1 Sevilla

Malaga 0 - 2 Atletico Madrid

Atletico Madrid 1 - 0 Real Sociedad

Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid

Atletico Madrid 1 - 0 Leicester

Atletico Madrid 3 - 0 Osasuna

Leicester 1 - 1 Atletico Madrid

Espanyol 0 - 1 Atletico Madrid

Atletico Madrid 0 - 1 Villarreal

Las Palmas 0 - 5 Atletico Madrid

İKİ TAKIM YARI FİNALE NASIL GELDİ?

REAL MADRİD

F GRUBU

Real Madrid, F Grubu'nu 3 galibiyet, 3 beraberlikle ile 12 puan toplayarak Alman temsilcisi Dortmund'un ardından 2'nci sırada bitirmiştir.

Real Madrid 2 - 1 Sporting Lisbon

Borussia Dortmund 2 - 2 Real Madrid

Real Madrid 5 - 1 Legia Warszawa

Legia Warszawa 3 - 3 Real Madrid

Sporting Lisbon 1 - 2 Real Madrid

Real Madrid 2 - 2 Borussia Dortmund

SON 16 TURU

Son 16 turunda Napoli ile eşleşen Real Madrid, iki maçtada rakibini 3-1'lik skorlarla geçerek çeyrek finale yükseldi.

Real Madrid 3 - 1 Napoli

Napoli 1 - 3 Real Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİ

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih'ile eşleşti. Madrid, deplasmanda ilk maçı 2-1 kazanırken evindeki karşılaşmayı aynı skorla kaybedince maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda iyi bir oyun ortaya koyan Madrid, rakibini 4-2'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bayern München 1 - 2 Real Madrid

Real Madrid 4 - 2 Bayern München

ATLETİCO MADRİD

D GRUBU

Şampiyonlar Ligi'ne D Grubu'nda başlayan Atletico Madrid grupta oynadığı 6 maçın 5'ini kazandı, 1'ini kaybetti. 15 puan toplayan Atletico Madrid grubunu lider tamamladı.

PSV Eindhoven 0 - 1 Atletico Madrid

Atletico Madrid 1 - 0 Bayern München

Rostov 0 - 1 Atletico Madrid

Atletico Madrid 2 - 1 Rostov

Atletico Madrid 2 - 0 PSV Eindhoven

Bayern München 1 - 0 Atletico Madrid

SON 16 TURU

Son 16 aşamasında Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile eşleşen Atletico Madrid, ilk maçı deplamanda 4-2 kazanırken, kendi evinde bu skorun avantajını korumayı bildi ve turu geçen taraf oldu.

Bayer Leverkusen 2 - 4 Atletico Madrid

Atletico Madrid 0 - 0 Bayer Leverkusen

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİ

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Leicester City ile eşleşen Atletico Madrid, evindeki maçı 1-0'lık skorla kazanırken, deplasmandan 1-1'lik skorla dönerek turu geçmeyi başardı ve aynı şehrin takımı Real Madrid ile eşleşti.

Atletico Madrid 1 - 0 Leicester City

Leicester City 1 - 1 Atletico Madrid