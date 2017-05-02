Bursaspor Adnan Örnek'e emanet

Mutlu Topçu´nun istifasının ardından kalan 5 lig karşılaşmasına Adnan Örnek ile devam etme kararı aldı.

Bursaspor Kulübü´nün resmi internet sitesinde yapılan duyuru şöyle:

#quato2##"Son iki haftada üst üste yaşadığı ve camianın kesinlikle kabul edemeyeceği ağır yenilgiler, Bursaspor'un tarihi ile bağdaşmamış ve hepimizi derinden üzmüştür. Dün akşam oynanan Galatasaray karşılaşması sonrasında istifa eden Sayın Mutlu Topçu ve ekibine teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz. Bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşma ile birlikte sezonun kalan 5 maçında A Takımı, kulübün altyapısından yetişen ve kaptan ve teknik adam olarak görev yapan ve son olarak da Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu olarak hizmet eden Sayın Adnan Örnek'e emanet ediyoruz."###