Beşiktaşlı futbolcular: Tarih şampiyonluğu yazar

Özellikle futbolcular bu konuda birbirlerine söz verirken, yabancı futbolcular önceki gün yapılan sabah idmanının ardından yenen yemekte durum değerlendirmesi yaptılar.

Quaresma, Talisca, Marcelo, Beck ve Babel gibi isimler artık her şeyin geride kaldığını belirtip Fenerbahçe maçını kazanarak hedefe bir adım daha yaklaşacaklarını belirttiler...

‘YENİLGİ BİZE DERS OLDU’

Başakşehir yenilgisinin kendilerine önemli bir ders verdiğini kaydeden 5 yabancı futbolcunun, “Herkes F.Bahçe maçı sonrası tur atacağımızı konuşup durdu. Bu ister istemez bizi de etkiledi. İnsan doğal olarak bu tür söylemlerden sonra rahatlıyor ama işin önemli tarafının bu olmadığı da bir gerçek. Sonuç olarak hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. Tarih şampiyonluğun hangi maçta geldiğini değil, şampiyonluğu yazar” dedikleri öğrenildi.

Şenol Güneş’in de oyuncularını bu yönde motive ettiği, derbiyi kazanacaklarından şüphe duymadığı belirtildi.

HABERTÜRK SPOR / Kartal YİĞİT