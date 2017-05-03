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Zoran Tosic CSKA Moskova
FUTBOL

Ersun Yanal'ın hedefi Zoran Tosic!

Trabzonspor, sezon başında transfer etmek istediği ancak son anda anlaşmaya varamadığı Zoran Tosic’i renklerine bağlamak için yeniden harekete geçti

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:40:59 Güncelleme: 09:05:50

50. yılda şampiyonluk hedefi koyan Bordo-Mavililer, Rusya’nın CSKA Moskova takımında forma giyen Sırp orta sahaya projelerden bahsederken, teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarı da oyuncuya iletildi.

Bu sezon ligde forma giydiği 21 maçta 1 gol atabilen Tosic, daha önce Partizan, M.United ve Köln gibi takımlarda oynamıştı.

Futbol yaşantısında yeni bir sayfa açmayı düşünen Tosic’in de Bordo-Mavililer’e sıcak baktığı ifade edilirken; başkan Muharrem Usta’nın 30 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varmaya çalıştığı bildirildi.

HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

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