Aaron Lennon akıl hastanesine yatırıldı

İngiltere’nin yetiştirdiği en yetenekli kanat oyuncularından biri olan Aaron Lennon, hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük bir düşüş yaşıyor. Şubat ayından bu yana takımının formasını giyemeyen Lennon, polisle yaşadığı tartışma sonrası zor günler geçiriyor. Ruh Sağlığı Yasası gereği hastaneye yatırılan Aaron Lennon, ‘Stres kaynaklı akıl hastalığı’ tedavisi görüyor.

Olay Aaron Lennon’ın M602 otoyolunda polis tam 20 dakika direnmesinin ardından gerçekleşti. Polis zor kullanarak İngiliz yıldızı gözaltına aldı. Alkollü olduğu için polise direnen Lennon, hakim tarafından ‘Stres kaynaklı akıl hastalığı’ tedavisi almak üzere ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatmasına karar verdi. Bir partiden çıktığı belirlenen Aaron Lennon’ın alkol dışında uyuşturucu da kullandığı belirlendi. Everton’a 2015 yılında 4 milyon pound’a transfer olan Aaron Lennon, form düşüklüğü nedeniyle şubat ayından bu yana takımdaki yerini alamıyordu.

İngiltere Milli Takım formasını da 21 kez giymiş olan Aaron Lennon, daha önce de özel hayatında yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Geçen yıl mayıs ayında aşırı hızdan dolayı 660 pound para cezasına çarptırılan Aaron Lennon, mahkemeye de gitmeyerek cezasının katlanmasına neden olmuştu. Lennon, belgelerin eski adresine gittiğini, bu nedenle mahkemeye çıkacağından haberi olmadığını savunmuştu.

Lennon’ın yaşadığı bu kötü olay sonrası İngiliz futbol adamlarından destek mesajları yağdı. Frank Bruno ‘Bunun da üstesinden geleceksin patron’ derken Stan Collymore ‘Kalbim Aaron Lennon ve ailesi ile birlikte… Bu tür dönemlerin nasıl olduğunu ve bizim desteğimizle yeniden ayağa kalkabileceğini iyi bilirim’ yorumunda bulundu.

(AMK)