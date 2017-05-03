ÖNE ÇIKANLAR
Şanlıurfaspor - Balıkesirspor
FUTBOL

Şanlıurfaspor: 2 - Balıkesirspor: 3 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Balıkesirspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-2 yendi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:14:51 Güncelleme: 20:17:55

ŞANLIURFASPOR: 2 - BALIKESİRSPOR: 3

STAT: Şanlıurfa GAP Arena
HAKEMLER: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Samet Çavuş

ŞANLIURFASPOR: Sinan Ören, Abdulaziz Solmaz, Mertcan Çam, Marc, Banahane, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller (Dk. 64 Halil Köçer), Atiemwen, Soro (Dk. 70 Şaban Özel), Fevzi Özkan (Dk. 53 Hüseyin Kala), Caner Cavlun
BALIKESİRSPOR: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Çağatay Vatan), Cüneyt Köz, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama (Dk. 79 Doğa İşeri), İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen (Dk. 90 Mehmet Boztepe)

GOLLER: Dk. 29 Burak Çalık, Dk. 32 Kethevoama, Dk. 45 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), Dk. 76 Caner Cavlun, Dk. 78 Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor),
SARI KARTLAR: Dk.17 Burak Çalık, Dk. 36 Cüneyt Köz, Dk. 48 Glumac (Balıkesirspor), Dk. 56 Banahane, Dk. 80 Hüseyin Kala, Dk. 81 Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Altınordu: 2 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Altın, Urfa'yı da vurdu
Şanlıurfaspor: 0 - Büyükşehir Gaziantepspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Ne Urfa, ne Antep!
Büyükşehir Gaziantepspor: 1 - Balıkesirspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Bal-Kes kendini yaktı!
Mehmet Ekinci: Şanlıurfaspor'un toplam borcu 30 milyon!
FUTBOL

Şanlıurfaspor'un toplam borcu 30 milyon!