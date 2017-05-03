Şanlıurfaspor: 2 - Balıkesirspor: 3 | MAÇ SONUCU

ŞANLIURFASPOR: 2 - BALIKESİRSPOR: 3
STAT: Şanlıurfa GAP Arena
HAKEMLER: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Samet Çavuş
ŞANLIURFASPOR: Sinan Ören, Abdulaziz Solmaz, Mertcan Çam, Marc, Banahane, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller (Dk. 64 Halil Köçer), Atiemwen, Soro (Dk. 70 Şaban Özel), Fevzi Özkan (Dk. 53 Hüseyin Kala), Caner Cavlun
BALIKESİRSPOR: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Çağatay Vatan), Cüneyt Köz, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama (Dk. 79 Doğa İşeri), İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen (Dk. 90 Mehmet Boztepe)
GOLLER: Dk. 29 Burak Çalık, Dk. 32 Kethevoama, Dk. 45 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), Dk. 76 Caner Cavlun, Dk. 78 Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor),
SARI KARTLAR: Dk.17 Burak Çalık, Dk. 36 Cüneyt Köz, Dk. 48 Glumac (Balıkesirspor), Dk. 56 Banahane, Dk. 80 Hüseyin Kala, Dk. 81 Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)