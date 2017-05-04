Dick Advocaat'ın derbi parolası: "5 saniyede Beşiktaş kalesine inin"

Teknik direktör Dick Advocaat, Beşiktaş derbisi için ince eleyip sık dokuyor... Hollandalı hoca dünden itibaren başlayan çalışmalarda oyuncularına uygulatacağı derbi taktiğini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı kurmaylarıyla birlikte derbi gününe kadar hızlı hücumlar konusunda çalışmalar yaptıracak.

Buna göre Advocaat uzun ve hızlı toplarla Beşiktaş kalesine gidilmesini istiyor. Bunun nedeni de Siyah-Beyazlılar’ın orta sahasındaki dinamosu Atiba’nın son dönemdeki formsuzluğu. Bunu fırsata çevirmek isteyen Sarı-Lacivertliler derbide topa sahip oldukları anda 50-60 metrelik uzun paslarla Kartal’ı avlamaya çalışacaklar.

‘KONTROLSÜZ YAKALAYACAĞIZ’

Beşiktaş derbisi için futbolcularla dün ilk görüşmesini yapan teknik heyet, “Yine geride bekleyeceğiz ama hepinizden 50-60 metre uzun toplar atmanızı ve 5 saniyede rakip kaleye inmenizi istiyoruz. Bu şekilde Beşiktaş’ı kontrolsüz yakalayacağız” dediler.

Ayrıca Advocaat’ın Sow, Emenike ve RVP ile de görüşmeler yaparak bu konuda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

WIEL BİLMECESİ

Fenerbahçe’de teknik heyet tüm gücüyle sağ beke adam ararken bu yerin ismi olan Van der Wiel ise oynamamak için her yolu deniyor...

Hollandalı yıldız dünkü çalışmaya, “Ağrılarım var” diyerek çıkmadı. Ancak gariplik de burada ortaya çıkıyor. Önceki gün takım izinliyken bile özel idmanlar yapan ve bunu sanal ortamda paylaşan Wiel’in bir gün sonra Samandıra’ya geldiğinde ise bu defa “Ağrılarım var” deyip idmana çıkmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

SAĞ BEKE SÜRPRİZ ADAY: KARAVAIEV

Beşiktaş derbisi öncesinde Advocaat kadroyu nasıl oluşturacağını düşünürken özellikle sağ bek konusunda tıkanmış durumda...

Mehmet Topal’ın cezalı olması nedeniyle Ozan Tufan’ı orta sahada kullanmak isteyen Hollandalı hoca bunun için de sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı idmanlarda sürpriz bir şekilde bu mevkide Karavaiev’i denemeye başladı. Genç oyuncu beklenileni verirse sağ bekte yer alacak ve Ozan da orta sahaya geçecek.

HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL