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FUTBOL

"Oğlumu kurban ettiler"

04 Mayıs 2017 Perşembe, 01:23:55

  • 1 "Oğlumu kurban ettiler"
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    HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

    Trabzonspor’da son haftalarda kadroya bile giremeyen Yusuf Erdoğan’ın babası Dursun Erdoğan üzgün ve tepkili...

  • 2 "Oğlumu kurban ettiler"
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    Baba Erdoğan, “Oğlum Yusuf Trabzon’dan ayrılacağını düşündüğü için öyle üzülüyor ki, kelimeler bulamıyorum.

  • 3 "Oğlumu kurban ettiler"
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    Yusuf’un son iki maçta kadroya bile alınmamasının tek izahı var; Yusuf, Trabzonspor’dan gönderilmeye çalışılıyor.

  • 4 "Oğlumu kurban ettiler"
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    Yarın Yusuf Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş veya yurt dışına gittiği zaman seyircinin para için gitti diyerek küfretmesini istemem. 

  • 5 "Oğlumu kurban ettiler"
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    Yusuf kurban edildi. Bizim üzüntümüz budur” diye konuştu.

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