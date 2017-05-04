Şota Arveladze: "Trabzonspor'daki çıkış sabrın mükafatıdır"

Arveladze, dünyada böyle bir şehrin takımı olup bu kadar başarılar yaşamış bir takımın olmadığını belirtti.

Karadeniz temsilcisinin, sezonun ikinci devresinde yakaladığı çıkışın çok önemli olduğunu kaydeden Arveladze, "Burada bir gerçek var. O da sabır. Trabzonspor'daki çıkış sabrın mükafatıdır" dedi.

Yeni stadın takıma da olumlu etki yaptığının altını çizen Arveladze, "Rakipler, bu renkleri, stadı, taraftarın stada yürüyüşünü görürse, maçın 1-0 başladığını orada anlar. Eğer Trabzonspor'u seviyorsak, isimler önemli değil. Bizler gelip geçiciyiz. İlk toplantıda söylemiştim Trabzonspor sadece bir futbol kulübü değil, en değerli markadır. Bu takımı sevmekten başka çare yok" diye konuştu.

"KİMSEDEN KORKMADIĞIMIZ İÇİN BAŞARILI OLDUK"

Trabzonspor'da futbol oynadığı dönemde takım olarak kimseden korkmadıklarını bunun sonucunda da başarılı olduklarını anlatan Şota Arveladze, şöyle devam etti:

"Biz neden başarılı olduk? Kimseden korkmuyorduk. Herkes arkamızdaydı. Yanlış transferler olur, birileri az para alır ama başarılar her şeyi kapatır. Birbirimizi sevip saygı göstermemiz lazım. Arsenal, Manchester United takımları uzun süre başarılı olamadılar. Bunlar dünyanın en büyük kulüpleri arasında değil mi?"

"TRABZONSPOR'U SEVİN, ARKASINDA DURUN"

Türkiye'de şampiyon olmanın zor olduğunu vurgulayan Gürcü teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyon olmak kolay değil. Herkesi, her şeyi yeneceksin. Şampiyonluk için 50. yıl denildi, 52. yıl olsun ne olacak. Zaten her yıl hedefin var. Bu benim kendi fikrim. Eski bir futbolcusu, teknik direktörü ve taraftarı olarak, başka birisi değişik düşünüyorsa, denesin göreyim. Herkes bu takımı sevecek. O nedenle Trabzonspor'u sevin arkasında durun bu yeter."

"MESSI KAHRAMAN DEĞİL"

Trabzonspor'da isimlere takılmamak gerektiğini savunan Arveladze, "Sağ bek, sol bek varmış önemli değil. Bu takımda herkes gol atar. İşler kötü gittiğinde kahraman aranır, kurtarmak için. Messi, kahraman değil Barcelona'da önce kulüp var. Çok büyük oyuncu ama kahraman değil. Kahraman nedir? Herkes ölürken kılıcını çekip arkadaşlarını kurtaracak kişidir. Asıl sorulması gereken neden böyle bir durumda kalıp kahraman arandığıdır" ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ'TEN DAHA BÜYÜK BAŞARILAR BEKLİYORUZ"

Bu sezon Beşiktaş'ın şampiyon olacağını ileri süren Şota Arveladze, bordo-mavili takımda oynadığı dönemdeki eski teknik direktörü Şenol Güneş'in, Beşiktaş'ta ikinci şampiyonluğunu yaşayacağını düşündüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon'a elenmesine öyle üzüldüm ki gece uyuyamadım. Hem Türkiye, hem de Beşiktaş adına başarılı olmasını çok istedim. Şenol Güneş, UEFA kupasına bu kadar yakınken siyah-beyazlı takımın elenmesi beni çok üzdü. Şenol Güneş'ten daha büyük başarılar bekliyoruz."