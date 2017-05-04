Manisaspor evinde Altınordu'yu konuk edecek. Son haftalardaki çıkışıyla küme hattından kurtulan Manisaspor, Altınordu'yu da mağlup ederek ateş hattından iyice uzaklaşmak isterken, Altınordu'da ise hedef Göztepe'nin ve Ümraniyespor'un puan kaybettiği haftada kazanarak play off yolunda dev bir adım atmak. Peki, Manisaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

MANİSASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Manisaspor, TFF 1'inci Lig'in 31'inci haftasında play of mücadelesi veren Altınordu'yu konuk ediyor. Altınordu, Göztepe ve Ümraniyespor'un hata yaptığı haftayı kazanarak karlı kapatmak istiyor. Altınordu kazanırsa, play-off'taki rakiplerine dahada yaklaşacak ve Süper Lig yolunda son 3 haftada her şeyini ortaya koyacak. Manisaspor ise, ligde uzun bir süre küme hattının içinde bulunuyordu. Sait Karafırtınalar yönetimindeki Manisaspor, son 5 haftada 3 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakaladı ve ateş hattından uzaklaştı. Bu maçıda kazanarak rakiplerinden uzaklaşmak isteyen Ege temsilcisi sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Zorlu Manisaspor - Altınordu maçı 4 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak kritik maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Manisaspor ile Altınordu'nun kozlarını paylaşacağı zorlu maçın bilet fiyatları açıklandı. Tarzan M. Ömer Şahmalı tribünü ve 1965 tribünü 1 TL, Tarık Almış VIP tribünü 15 TL, Spil kale arkası ve misafir tribünü 10 TL olarak belirlendi.

MANİSASPOR'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Manisaspor'da cezalı İsmail Haktan, Sebaihi ve Emre forma giyemeyecek. Sağ kasığında yırtık tespit edilen kaleci İsmail, sağ üst adalesinde zorlanma bulunan Mikic'in oynaması zor. Sol üst adalesinde zorlanma olan Dimov'un görev alabileceği belirtildi.

SAİT KARAFIRTINALAR: KART GÖRMEKTEN KORKMA

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor yenilgisiyle yeniden düşme potasına yaklaşan Manisaspor'da gözler perşembe günü iç sahada oynanacak Altınordu derbisine çevrilirken teknik direktör Sait Karafırtınalar, futbolcularına kart görmekten korkmamalarını söyledi.



Maçların zorluk derecesiyle birlikte oyun sertliğinin de arttığını belirten tecrübeli teknik adam, "Sertlik doğal olarak kart sayısına da yansıyor. Gaziantep deplasmanında İsmail Haktan ve Sebaihi kırmızı kart gördü, Emre ise sarı kart cezalısı durumuna düştü. 6 futbolcu da ceza sınırında. Gerekirse oyuncu kaybedeceğiz ama maçı kaybetmeyeceğiz" dedi.



Kart görmekten korkmamanın gereksiz kart görmek anlamına gelmediğini sözlerine ekleyen Sait Karafırtınalar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son Gaziantep maçında İsmail ve Sebaihi kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Benim söylemek istediğim bu değil. Futbolcunun öncelikli görevi oyunda kalmaktır. Her şey kurallar içinde yapılır. Altınordu müsabakası zor. Ligin en genç, heyecanı ve enerjisi en yüksek takımı ile karşılaşacağız. Bize karşı nasıl oynayacaklarını da biliyoruz ama yine de çok zor bir maç olacak. Böyle müsabakalarda alınan 1 puan bile değerlidir."

ALTINORDU'DA 8 EKSİK

Kırmızı lacivertli ekibin 24 kişilik kadrosunda yer alan 8 futbolcudan 3'ü sakatlığı yüzünden, 2'si milli takımlarda olduğu için, 3'ü de altyapıda maçları nedeniyle Manisaspor'a karşı forma giyemeyecek. Altınordu'da bel ağrıları süren Hasan Kabze ile adale sakatlıkları bulunan Berk ve Abdülkadir'de Manisa'ya götürülmeyecek.



Hırvatistan'da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda U17 Milli Takım formasını giyecek kaleci Berke ve U23 Milli Takımı ile Azerbaycan'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda görev yapacak Alican, kritik randevuda takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Yusuf Yalçın, Enis ve Recep ise yarın Antalya'da başlayacak U19 Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek. Yönetim, 2000 doğumlu iki genci profesyonel yapıp 18'i tamamlamayı planlıyor.

MANİSASPOR'UN KALAN MAÇLARI

Balıkesirspor - Manisaspor

Manisaspor - Ş.Urfaspor

Boluspor - Manisaspor

ALTINORDU'NUN KALAN MAÇLARI

Altınordu - Elazığspor

Ümraniyespor - Altınordu

Altınordu - Eskişehirspor