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Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Fırat Aydınus

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Fırat Aydunus'un yöneteceği açıklandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:59:18 Güncelleme: 14:02:16

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak.

Aydınus, 28. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 30. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

6 Mayıs Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Alper Ulusoy

16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Özgür Yankaya

7 Mayıs Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor: Serkan Çınar

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Suat Arslanboğa

20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor: Halil Umut Meler

FIRAT AYDINUS'UN 25. DERBİSİ
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerinde 25. derbisinde düdük çalacak.

2003-2004 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç yöneten tecrübeli hakem, bu sezon ikinci kez derbide sahada yer alacak. Fırat Aydınus bu sezon daha önce Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kazandığı Galatasaray karşılaşmasında görevlendirilmişti.

Fırat Aydınus'un bugüne kadar yönettiği 24 derbinin 21'i Süper Lig, 3'ü ise kupa maçları oluşturdu.

10. KEZ BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇINDA
Tecrübeli hakem, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki 10. derbi müsabakasını yönetecek.

Fırat Aydınus'un yönettiği bundan önce oynanan 9 derbide iki takım da dörder galibiyet alırken, bir müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 11 kez rakip ağları havalandırırken, 9 golü de kalesinde gördü.

Süper Lig'in önemli hakemleri arasında bulunan Aydınus, Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Türkiye Kupası yarı finalini ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlük sağladığı TFF Süper Kupa maçlarında da görev almıştı.

FIRAT AYDINUS'UN DERBİLERİ
Fırat Aydınus'un yönettiği derbiler ve alınan sonuçlar şöyle:

2004-05 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1
2004-05 sezonu: Galatasaray-Beşiktaş: 1-0
2005-06 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2
2005-06 sezonu: Beşiktaş-Galatasaray: 1-2
2006-07 sezonu: Beşiktaş-Galatasaray: 2-1
2006-07 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0 (Türkiye Kupası)
2006-07 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-1
2006-07 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2 (TFF Süper Kupa)
2007-08 sezonu: Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0
2007-08 sezonu: Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0 (Türkiye Kupası)
2007-08 sezonu: Galatasaray-Fenerbahçe: 1-0
2008-09 sezonu: Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
2009-10 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-0
2009-10 sezonu: Beşiktaş-Galatasaray: 1-1
2010-11 sezonu: Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2
2011-12 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-2
2011-12 sezonu: Galatasaray-Fenerbahçe: 3-1
2011-12 sezonu: Galatasaray-Beşiktaş: 3-2
2011-12 sezonu: Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2
2011-12 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0
2013-14 sezonu: Beşiktaş-Galatasaray: 0-3 (Hükmen)
2014-15 sezonu: Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0
2015-16 sezonu: Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1
2016-17 sezonu: Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1

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YORUMLAR 4
  • Misafir 32 dakika önce
    fırat aydınus bu derbiye atanabilecek en kötü hakemdir bravo federasyon bir kere daha sınıfta kaldın
  • Misafir 43 dakika önce
    yazıklar olsun türk futboluna derbiye en koyu Beşiktaşlıyım aydınus verimis
  • Misafir 57 dakika önce
    Şampiyon olmak istiyorsa Beşiktaş bu maçı yenmelidir.
  • Misafir 1 saat önce
    bu maç Besıktasın o zaman
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