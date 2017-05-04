Celta Vigo - Manchester United | CANLI YAYIN

CELTA VIGO - MANCHESTER UNITED

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STAT: Balaidos

SAAT: 22:05

HAKEM: 2Sergei Karasev

YAYIN: Tivibu Spor 2, TRT 1

CELTA VIGO: Alvarez, Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny, Pablo Hernandez, Radoja, Wass, Sisto, Aspas, Guidetti

YEDEKLER: Villar, Fontas, Diaz, Bongonda, Beavue, Jozabed, Sergi Gomez

TEKNİK DİREKTÖR: Eduardo Berizzo

MANCHESTER UNITED: Romero, Valencia, Bailly, Blind, Darmian, Herrera, Fellaini, Pogba, Lingard, Mkhitaryan, Rashford

YEDEKLER: De Gea, Mata, Rooney, Martial, Smalling, Carrick, Young

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında Celta Vigo, Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ı ağırlıyor. Yarı final için iki takımın da avantaj aradığı karşılaşma öncesinde heyecan oldukça büyük...

İKİ TAKIM İSTATİSTİKLERİ

● Celta Vigo, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Manchester United, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Celta Vigo, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Manchester United, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Celta Vigo, evinde oynadığı son maçta Athletic Bilbao'ya 3-0 kaybetti.

● Manchester United, evinde oynadığı son maçta Swansea ile 1-1 berabere kaldı.

EKSİKLER

Manchester United'ta son lig maçında sakatlanarak oyundan çıkan Luke Shaw, 20 Nisan'da oynanan Anderlecht maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Zlatan Ibrahimovic'in yanı sıra yine Anderlecht maçını tamamlayamayan Marcos Rojo, bu gece forma giyemeyecekler. Paul Pogba, Juan Mata, Eric Bailly, Phil Jones ve Chris Smalling ise iyileştiler ve Jose Mourinho'nun forma vermesi halinde oynayabilecekler.

Celta Vigo'da Eibar maçında sakatlanan Giuseppe Rossi'nin dışında tek eksik bulunuyor. 23 Nisan'da oynanan Real Betis mücadelesinde sakatlanan Carles Planas, bu gece forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM BURAYA NASIL GELDİ?

Standard Liege, Panathinaikos ve Ajax'la aynı grupta yer alan Celta Vigo, 6 maçta topladığı 9 puanla lider Ajax'ın ardından çıkmayı başardı. Bir üst turda Shakhtar Donetsk'le eşleşen İspanya ekibi, ilk maçta evinde 1-0 yenilmesine rağmen deplasmanda 2-0'lık galibiyete ulaşınca son 16'ya kalmayı başardı. Bir sonraki turda Rusya'dan Krasnodar'la karşılaşan Celta Vigo, iki maçı da kazanarak çeyrek finale yükselmeyi başardı ve Belçika'dan Genk'in rakibi oldu. İlk maçta evinde Genk'i 3-2 mağlup eden İspanyol ekibi, deplasmanda sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılınca son dörde kalan takımlardan biri oldu.

Fenerbahçe'nin de bulunduğu A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde tam sekiz maçtır rakiplerine boyun eğmiyor. Son olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yenilen İngiltere temsilcisi 2. Tur'da Saint-Etienne'i iki maçta da mağlup edip son 16'ya kalmayı başardı. Son 16'da Rostov'la Rusya'da 1-1 berabere kalan Kırmızı Şeytanlar, ikinci maçta rakibi 1-0 devirerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Anderlecht'le eşleşen Manchester United, 1-1 biten ilk maçın rövanşını uzatma dakikalarında Marcus Rashford'ın golüyle kazanamyı başardı ve yarı finale yükseldi.