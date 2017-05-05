ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Manchester United, avantajı kopardı!

04 Mayıs 2017 Perşembe, 23:45:56

  • 1 Manchester United, avantajı kopardı!
    1 | 18

    UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Celta Vigo, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United'ı ağırladı.

  • 2 Manchester United, avantajı kopardı!
    2 | 18

    Celta Vigo sahaya Alvarez, Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny, Pablo Hernandez, Radoja, Wass, Sisto, Aspas, Guidetti ilk 11'iyle çıktı.

  • 3 Manchester United, avantajı kopardı!
    3 | 18

    Manchester United ise Romero, Valencia, Bailly, Blind, Darmian, Herrera, Fellaini, Pogba, Lingard, Mkhitaryan, Rashford'lı kadrosuyla deplasmanda avantaj aradı.

  • 4 Manchester United, avantajı kopardı!
    4 | 18

    Temkinli başlayan iki takımdan ilk pozisyonu yakalayan taraf Manchester United oldu. Kırmızı Şeytanlar, Henrikh Mkhitaryan'ın 6. dakikada ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla gol aradı. 

  • 5 Manchester United, avantajı kopardı!
    5 | 18

    Celta Vigo ise ilk ciddi atağını, 11. dakikada gerçekleştirdi. Ev sahibinde Pione Sisto, penaltı noktası çevresinden yaptığı vuruştan sonuç alamadı ve top dışarı gitti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000