UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Celta Vigo, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United'ı ağırladı.
Celta Vigo sahaya Alvarez, Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny, Pablo Hernandez, Radoja, Wass, Sisto, Aspas, Guidetti ilk 11'iyle çıktı.
Manchester United ise Romero, Valencia, Bailly, Blind, Darmian, Herrera, Fellaini, Pogba, Lingard, Mkhitaryan, Rashford'lı kadrosuyla deplasmanda avantaj aradı.
Temkinli başlayan iki takımdan ilk pozisyonu yakalayan taraf Manchester United oldu. Kırmızı Şeytanlar, Henrikh Mkhitaryan'ın 6. dakikada ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla gol aradı.
Celta Vigo ise ilk ciddi atağını, 11. dakikada gerçekleştirdi. Ev sahibinde Pione Sisto, penaltı noktası çevresinden yaptığı vuruştan sonuç alamadı ve top dışarı gitti.