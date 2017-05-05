Süper Lig'de 30'un hafta mücadelesinde Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Bursaspor'u 5-0'la geçerek derin bir nefes alan Galatasaray'da tek hedef 3 puan. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Galatasaray'ın konuğu olacak. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından puan çıkaramayan ve zirveden kopan Galatasaray, Bursaspor'u 5-0 gibi net bir skorla yenerek nefes aldı. Bursaspor maçındaki galibiyetle moral bulan Aslan, Kasımpaşa'yı da yenerek seri yakalamak istiyor. Sarı Kırmızılılar, Vodofone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Kasımpaşa'da da hedef, zorlu Galatasaray deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek. 4 haftadır kazanamayan Kasımpaşa, 37 puanla ligde 10'uncu sırada bulunuyor. Zorlu Galatasaray - Kasımpaşa maçı 6 Mayıs Cumartesi Günü saat 19.00'da başlayacak. Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanacak maç beIN Sports1 kanalından canlı yayınlanacak. Kritik maçta Özgür Yankaya düdük çalacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı HABERTURK.COM'da olacak.

KARŞILAŞMA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Fenerbahçe derbisinde saha içi olayları yüzünden PFDK'nın 1 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle Galatasaraylı taraftarlar statta olamayacak Konuk seyirci ise yerini alabilecek.

257 GÜN SONRA SEYİRCİSİZ

Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla bu sezon TT Arena'da ikinci kez seyircisiz atmosferde oynayacak. Sarı-kırmızılılar, ayrıca bu maçla birlikte 257 gün sonra seyircisinden yoksun olarak sahaya çıkacak. Galatasaray, en son Konya'da Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında taraftarların yaktığı meşaleler ve sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle aldığı 1 maçlık seyircisiz oynama cezasını Süper Lig'in ilk haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında çekmişti. Bu karşılaşmayı Aslan, Eren Derdiyok'un 90+4. dakikada bulduğu golle 1-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Kasımpaşa, dış sahada oynadığı maçlarda zorlanıyor.

Bu sezon kendi sahasında iyi bir grafik sergileyen Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, çıktığı 14 deplasman mücadelesinin 8'ini kaybederken, 3'er beraberlik ile galibiyet aldı.

Sezona, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Trabzonspor ve Medipol Başakşehir deplasmanlarında alınan mağlubiyetlerle giren Kasımpaşa, Kemal Özdeş yönetiminde de dış sahadaki kötü sonuçlara dur diyemedi.

Teknik direktör Kemal Özdeş dönemindeki ilk deplasman maçında da Bursaspor'a yenilen lacivert-beyazlılar, ardından sırasıyla Atiker Konyaspor, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Adanaspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında mağlup oldu.

Kasımpaşa, deplasmanlarda 12 puan topladı. Ligin 8. haftasında Osmanlıspor'u 2-1, 14. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 ve 24. haftada Gaziantepspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup eden lacivert-beyazlılar, 21. haftada Fenerbahçe ile 0-0, 23. haftada Kayserispor ile 2-2, 28. haftada da Kardemir Karabükspor ile golsüz berabere kaldı.

KASIMPAŞALI CASTRO: G.SARAY İSTİKRARSIZ

Bu hafta oynanacak olan G.Saray maçına yönelik de açıklamalarda bulunan Andre Castro, “G.Saray inişleri çıkışları olan bir takım, çok fazla istikrarlı bir görüntü göstermiyorlar, çok iyi bir maç oynadıktan sonra çok kötü bir maç oynayabiliyorlar. Güzel bir maç olacak, güzel bir stadyumda maalesef seyircisiz oynanacak. Seyirci olması tabii ki oyuncular içinde önemli. Seyircilerin olmasını tercih ederdik ama biz iyi bir maç çıkarıp 3 puan alacağız” diye konuştu.

26'NCI RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 25 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, sahadan 16 kez galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 3 kez rakibini mağlup etti. 6 karşılaşmada ise galip taraf çıkmadı. İki takım arasında ligde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan son maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

GALATASARAY'DA 5 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Josue, ve Nigel de Jong'un bu maçta sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek. Galatasaray'da tedavisi süren defans oyuncusu Serdar Aziz dışında eksik oyuncu da bulunmuyor.

EN FARKLI SONUÇLAR



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Arena'daki maçta 4-0 galip geldi.



KAZANAN KADRO İLE DEVAM

Bursaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle moral bulan Galatasaray kalan maçları kazanarak ligi iyi yerde bitirmek istiyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesi öncesınde Serdar Aziz dışında eksik bulunmuyor. Tudor iyileşmesine karşın Semih Kaya'nın yerine yine Hakan Balta'yı oynatacak. Hırvat teknik adam Bursaspor karşısında kazanan takımı bozmayacak.

Muhtemel 11 şöyle: Muslera, Sabri, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Lionel Carole, Selçuk, Tolga, Yasin , Sneijder , Bruma Podolski