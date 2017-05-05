Ligde 48 puanla 5. sırada bulunan Trabzonspor ile 30 puanla 15. sırada yer alan Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında mücadele edecek. Medical Park Arena'da heyecanlı geçecek mücadelede iki takım da üç puan için ter dökecek. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Kayserispor maçı 6 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Medical Park Arena'da Alper Ulusoy'un yöneteceği maç beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Narinç ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

40. RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Medical Park Arenada yapacakları maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek.



Geride kalan 39 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-6 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, rakip filelere 68 gol gönderirken, kalesinde 39 gol gördü.



Bordo-mavililer, sahasında oynanan 19 maçta ise 15 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.



İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1lik sonuçla elde etti.



Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseride bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.

İKİNCİ DEVRENİN EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIMI

Trabzonspor, Kayserispor karşısından galibiyetle ayrılarak ligin ikinci yarısının en fazla puan toplayan takım unvanını da sürdürmek istiyor.



Ligin ikinci bölümünde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, 29 puan elde eden lider Beşiktaşın önünde yer almayı başardı.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Trabzonsporda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Karadeniz temsilcisinde, 3er sarı kartı bulunan Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Bero ve Hugo Rodallega, yarın oynanacak karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.



Bordo-mavili futbolcular, sarı kart cezalısı olmaları halinde 31. haftadaki Adanaspor deplasmanında forma giyemeyecek.



Trabzonsporun Kayserispor maçına; Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve NDoye 11i ile çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR EVİNDE KAYSERİSPOR'A YENİLMİYOR

Trabzonspor, Kayserispor ile evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Rakibini ilk kez Medical Park Arena'da ağırlayacak olan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım ile Trabzon'da oynadığı 19 maçta 15 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-95 sezonunda 5-2, 2008-09 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti. Taraflar arasında en gollü maç ise 1997-98 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma oldu.