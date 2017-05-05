Antalyaspor - Medipol Başakşehir | CANLI YAYIN

ANTALYASPOR: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0



STAT: Antalya Stadyumu

SAAT: 20:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Ali Palabıyık

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ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Salih, Diego, Motta, Sandro, Charles, El Kabir, Deniz, Mbilla, Eto'o

YEDEKLER: Fornezzi, Sakıb, Chico, Zeki, Yekta, Danilo, Serdar

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay



BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Bekir, Epureanu, Eren, Attamah, Emre, Cengiz, Visca, İrfan Can, Adebayor

YEDEKLER: Faruk, Ferhat, Alparslan, Hakan, Holmen, Mustafa, Napoleoni

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BAŞAKŞEHİR FARKI 1'E İNDİRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak siyah-beyazlılarla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirmek istiyor.



Antalyaspor ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.



ÖNEMLİ EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 5'er maç ceza alan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Marcio Mossoro ile sakatlığı bulunan Junior Caicara, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.



6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Edin Visca, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.