Aytemiz Alanyaspor U 21 Takımı'nın otobüsüne saldırı

Aytemiz Alanyaspor U21 takımının otobüsüne Konya'da kamp yaptığı otelin önünde taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan olmazken, otobüste maddi zarar meydana geldi.



Yarın saat 16.00'da Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya'ya giden Aytemiz Alanyaspor U21 Takımı'nı taşıyan otobüs bu akşam kamp yaptığı otelin önünde taşlı saldırıya uğradı.



Turuncu yeşilli futbolcuların otelde olduğu sırada gerçekleştirilen taşlı saldırıda otobüsün kaportasında hasar meydana gelirken çamların kırıldığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin ayrıca yeşil boyalı spreyle otobüsün üzerine 'Babanız Konya' yazarak kaçtığı öğrenildi.



Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliği henüz tespit edilemedi.

(Fanatik)