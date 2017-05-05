ÖNE ÇIKANLAR
Aytemiz Alanyaspor U 21
FUTBOL

Aytemiz Alanyaspor U 21 Takımı'nın otobüsüne saldırı

Konya'da kamp yapan Aytemiz Alanyaspor'un U21 takımının otobüsü saldırıya uğradı

05 Mayıs 2017 Cuma, 22:55:17 Güncelleme: 23:00:15

Aytemiz Alanyaspor U21 takımının otobüsüne Konya'da kamp yaptığı otelin önünde taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan olmazken, otobüste maddi zarar meydana geldi.

Yarın saat 16.00'da Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya'ya giden Aytemiz Alanyaspor U21 Takımı'nı taşıyan otobüs bu akşam kamp yaptığı otelin önünde taşlı saldırıya uğradı.

Turuncu yeşilli futbolcuların otelde olduğu sırada gerçekleştirilen taşlı saldırıda otobüsün kaportasında hasar meydana gelirken çamların kırıldığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin ayrıca yeşil boyalı spreyle otobüsün üzerine 'Babanız Konya' yazarak kaçtığı öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliği henüz tespit edilemedi.

(Fanatik)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını ...
2017-2018 formaları
FUTBOL

Galatasaray'ın yeni formaları internete sızdı!
Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Başakşehir son nefeste!
Arda Turan'ın menajeri Inter yöneticisi ile görüştü
FUTBOL

Arda için bomba iddia! Fotoğraf yayınladılar