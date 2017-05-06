PFDK'nın tutarsız kararları

HABERTÜRK SPOR
Her platformda gelişim içinde olduğu söylenen Türk futbolu, tam aksine karanlık bir bilinmeze doğru tüm hızıyla ilerliyor.
‘Yönetimsizlik’ ve adam kayırmanın tavan yaptığı TFF ve kurullarının arka arkaya verdiği tutarsız kararlar da Türk futbolunun kalitesini her geçen gün ayaklar altına alıyor...
Son olarak Rize’de yaşanan saldırı olayının ardından, futbolculara verilen kamu vicdanını zedeleyen hafif cezalar ve ardından bu da yetmezmiş gibi Tahkim Kurulu’nun görüntülerle de sabit olan kavgacı futbolcuların cezalarında indirime gitmesi Türkiye’nin gündemine oturdu.
İşine geldiği zaman talimatları hiçe sayarak, cezaları hafifletebilmek adına her türlü tutarsızlığa imza atan PFDK’nın, yeri geldi mi kuralları en ufak detayına kadar uygulaması ise son oynanan F.Bahçe-Ç. Rize maçında kanıtlandı.
PFDK, Sarı-Lacivertliler’e talimatlarda belirlenen zaman diliminden sonra sahayı suladığı için cezayı anında kesti.