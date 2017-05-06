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FUTBOL

PFDK'nın tutarsız kararları

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:55:11

  • 1 PFDK'nın tutarsız kararları
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    Her platformda gelişim içinde olduğu söylenen Türk futbolu, tam aksine karanlık bir bilinmeze doğru tüm hızıyla ilerliyor.

     

  • 2 PFDK'nın tutarsız kararları
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    ‘Yönetimsizlik’ ve adam kayırmanın tavan yaptığı TFF ve kurullarının arka arkaya verdiği tutarsız kararlar da Türk futbolunun kalitesini her geçen gün ayaklar altına alıyor...

     

  • 3 PFDK'nın tutarsız kararları
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    Son olarak Rize’de yaşanan saldırı olayının ardından, futbolculara verilen kamu vicdanını zedeleyen hafif cezalar ve ardından bu da yetmezmiş gibi Tahkim Kurulu’nun görüntülerle de sabit olan kavgacı futbolcuların cezalarında indirime gitmesi Türkiye’nin gündemine oturdu.

     

  • 4 PFDK'nın tutarsız kararları
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    İşine geldiği zaman talimatları hiçe sayarak, cezaları hafifletebilmek adına her türlü tutarsızlığa imza atan PFDK’nın, yeri geldi mi kuralları en ufak detayına kadar uygulaması ise son oynanan F.Bahçe-Ç. Rize maçında kanıtlandı.

     

  • 5 PFDK'nın tutarsız kararları
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    PFDK, Sarı-Lacivertliler’e talimatlarda belirlenen zaman diliminden sonra sahayı suladığı için cezayı anında kesti.

     

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    HABERİN DEVAMI

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