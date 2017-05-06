PFDK'nın tutarsız kararları

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Son olarak Rize’de yaşanan saldırı olayının ardından, futbolculara verilen kamu vicdanını zedeleyen hafif cezalar ve ardından bu da yetmezmiş gibi Tahkim Kurulu’nun görüntülerle de sabit olan kavgacı futbolcuların cezalarında indirime gitmesi Türkiye’nin gündemine oturdu.